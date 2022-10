Em comemoração ao Dia Nacional da Alimentação nas Escolas, Prefeitura de Araxá destaca qualidade do cardápio ofertado para 14 mil alunos

Aprender, brincar e se alimentar bem. Esta é a rotina dos 14 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino em Araxá. No dia 21 de outubro, em que se comemora o Dia Nacional da Alimentação nas Escolas, a Secretaria Municipal de Educação destaca o resultado positivo obtido através da dedicação de toda a equipe de nutrição que cuida da merenda.

São três nutricionistas e seis técnicas em Nutrição e Dietética que preparam um cardápio saboroso e nutritivo que é ofertado em 63 creches e escolas entre unidades próprias e conveniadas. Além de alunos de 4 meses a 15 anos, a iniciativa também contempla a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O cardápio abrange, no mínimo, três porções de frutas e hortaliças por semana. Nas escolas integrais, há café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde e jantar. Todos os alimentos passam por controle higiênico sanitário, desde o recebimento até a distribuição.

A avaliação da merenda escolar ofertada pela Rede Municipal é realizada periodicamente, através de visitas realizadas nas instituições, para averiguação do armazenamento dos alimentos e da qualidade do preparo durante todo o ano letivo.

De acordo com a nutricionista Liliana Alves, uma boa alimentação é fundamental para o rendimento escolar, além de proporcionar inúmeros benefícios.

“É essencial a introdução de bons hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida do indivíduo, e a escola tem um papel fundamental nessa ação. Além de aumentar a qualidade do sono, a capacidade respiratória e a prevenção do aparecimento de doenças cardiovasculares, os alunos que sofrem com a vulnerabilidade social têm a oportunidade de se alimentar, na maioria das vezes, apenas na escola”, relata.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, reafirma que todo esse trabalho mostra que a atual gestão está no caminho certo em relação à saúde e à educação dos alunos.

“Eles recebem a merenda com cardápio variado, diariamente. E o cuidado e carinho que as servidoras têm com os alimentos, com a limpeza dos refeitórios e com as próprias crianças é gigante e admirável”, ressalta.

O Dia Nacional da Alimentação nas Escolas fala sobre a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento das crianças e a prevenção da obesidade infantil. Aliado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), a data chama a atenção da comunidade para a importância dos bons hábitos alimentares com os estudantes, além de levá-los também aos ambientes familiares.