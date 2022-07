Em parceria com a Prefeitura de Araxá, o 24º Encontro de Carros antigos acontece de quinta a domingo

Centenas de raridades reunidas em um só lugar. Um evento que encanta os amantes de carros antigos e que enche a cidade de charme. Entre os dias 28 e 31 de julho, Araxá recebe a 24ª edição do Encontro Nacional de Carros Antigos.

Considerado um dos três mais relevantes eventos do antigomobilismo na América Latina e o mais importante e representativo do segmento no país, o Brazil Classics Kia Show acontece em parceria com a Prefeitura de Araxá.

São mais de 250 raridades reunidas na Estância Hidromineral do Barreiro, com destaque para os conversíveis que fizeram história e estão no imaginário dos amantes do mundo dos carros antigos.

O evento é uma realização do Instituto Cultural Veteran Car de Minas Gerais e extensa programação que inclui, além da exposição, o leilão de automóveis, o desfile com premiação por categorias, feira de peças, atividades culturais e muito mais.

O prefeito Robson Magela e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, receberam o presidente do Veteran Car MG, Oswaldo Borges da Costa Filho, e o diretor financeiro Haroldo Felício nesta terça-feira (26), que destacaram o apoio de R$ 200.000 do Município, além do suporte logístico nas áreas de saúde, segurança e serviços urbanos.

“É importante registrar a importância do apoio da Prefeitura para a realização desta edição. Se não fosse o esforço que todos fizeram, infelizmente não conseguiríamos realizar esse evento que é considerado hoje um dos três maiores e melhores de antigomobilismo da América Latina. Tenho certeza absoluta de que essa edição irá superar as anteriores não só em quantidade, mas em qualidade. Os colecionadores e admiradores de carros antigos vão se surpreender, tem muitas novidades”, reforça Oswaldo.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o Encontro de Carros Antigos reforça a constante busca da prefeitura em fomentar o turismo e a economia local. “Esse é um evento para a família, cada vez mais vemos jovens que curtem antiguidades, restaurações de carros e isso é muito legal, muito bonito. Havíamos praticamente perdido esse evento, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo não mediu esforços para trazê-lo novamente à cidade. E é importante a população ter um calendário anual repleto de atrações para se divertir e aproveitar. Estamos extremamente felizes”, destaca.