Empossados novos representantes do Conselho Municipal de Saúde da cidade para Gestão 2022/2026

Novos integrantes do Conselho Municipal de Saúde tomaram posse em solenidade realizada no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, na manhã desta quinta-feira (7). Os novos conselheiros irão atuar no quadriênio 2022/2026.

Também participaram da posse o prefeito Robson Magela, a nova secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, o vereador Zidane, representando o Poder Legislativo, e a promotora de Justiça curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado.

O Conselho Municipal de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução da Política de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, sendo composto por 16 titulares e 32 suplentes.

As vagas são ocupadas por representantes de entidades e de movimentos populares de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), de entidades de trabalhadores de saúde e de entidades de prestadores de serviços de saúde.

Uma data memorável para os novos conselheiros, já que o dia Dia Mundial da Saúde é celebrado anualmente em 7 de abril. Em 2022, o tema é “Nosso Planeta, Nossa Saúde”. O principal objetivo desta data é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para melhorar a qualidade de vida.

O prefeito Robson Magela destacou a importância do Conselho Municipal de Araxá de Saúde para a cidade. “Um governo aberto tem a possibilidade de acertar muito mais nas decisões a serem tomadas. Parabenizo os novos integrantes e desejo que, em parceria com a Prefeitura de Araxá, possam colher ótimos frutos!”, ressalta o prefeito.

A nova presidente do conselho, Juliana Gonçalves Machado Silva, comenta que o trabalho dos novos conselheiros vai dar continuidade ao já feito. “Sempre priorizando a transparência e ética, fiscalizando e trazendo mais benefícios à saúde para a população de Araxá”, conclui.