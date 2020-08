Empresas desenvolvem campanha de prevenção e combate a incêndios florestais

Perdas de vidas, de histórias, de qualidade ambiental, de matas conservadas são algumas das consequências causadas pelos incêndios florestais que, nesta época do ano, com o início do período de estiagem, se tornam ainda mais frequentes.

Dados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) apontam um crescimento de 26% no número de queimadas no estado no mês de abril de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado.

No mês de maio deste ano o aumento foi ainda mais expressivo, de 53%. Para reduzir os números, que já são alarmantes, a Associação Mineira da Indústria Florestal (Amif), juntamente às suas associadas, está lançando uma audaciosa campanha de prevenção a incêndios florestais no Estado, que conta com o apoio do governo de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), do Instituto Estadual de Floresta (IEF) e do Ibama.

“Estamos inconformados com o crescimento, ano após ano, das áreas florestais queimadas em nosso Estado. Não é possível mais conviver com as inúmeras tragédias diárias que os incêndios florestais causam sem nos incomodar profundamente e mobilizar nossos esforços para mudar esta triste realidade mineira.” ressalta Adriana Maugeri, presidente da Amif.

Por meio de uma campanha multidirecionada e com identidade própria, a Associação pretende conscientizar a sociedade, os poderes público regionais e locais, os parceiros e principalmente a população que vive nas proximidades das áreas de florestas plantadas e áreas de matas conservadas sobre as principais formas de prevenir e combater os incêndios.

A campanha, que foi elaborada pela Amif, contou com participação das empresas associadas e também com parceiros, e ressalta principalmente a importância da preservação de todas as formas de vida através da corresponsabilidade de todos na prevenção dos incêndios florestais.

Todos podem ser heróis, como nossos brigadistas e bombeiros, prevenindo os incêndios florestais. Dados públicos demostram que grande parte dos incêndios tem início a partir de pequenas queimas em áreas rurais que, por desconhecimento do autor, perdem o controle.

Dados do Instituto Estadual de Florestas (IEF) mostram que 99% dos incêndios são causados por ações humanas, sendo ⅓ destes incêndios causados por vândalos e piromaníacos e ⅔ causados por acidentes no manuseio do fogo.

“Para obtermos resultados efetivos, precisamos despertar a consciência da população. Infelizmente muitos acidentes são intencionais, outros são provocados por falta de conhecimento. Precisamos atingir esses dois públicos e, apesar do enorme desafio, sabemos da importância de campanhas como essa, que a Amif está lançando”, disse o diretor geral do IEF, Antônio Augusto Malard.

Além de atuar preventivamente, a Amif, por meio das empresas associadas, que representam uma significativa parcela dos plantios florestais do estado e possuem brigadas de incêndios muito bem equipadas, com brigadistas treinados pelo CBMMG, pretende contribuir para o rápido e efetivo controle dos incêndios nas áreas próximas onde estas empresas atuam.

Queremos manifestar a nossa gratidão e parabenizar a Amif por esta excelente iniciativa. Queremos participar sempre e agregar forças, tornando essa campanha um incentivo a outras mobilizações, tão necessárias. Que, juntos, possamos evitar as tragédias provocadas pelos incêndios em vegetações”, disse o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Edgard Estevo.

A campanha conta com peças que estão sendo divulgadas nas redes sociais da Amif, de suas associadas e parceiros que demonstram o trabalho exaustivo dos combatentes do fogo, os brigadistas e militares do CBMMG, além de alertar que os incêndios apagam histórias e trazem prejuízos irreversíveis às diversas formas de vida.

A corresponsabilidade da sociedade é ressaltada como peça fundamental na prevenção dos incêndios. No último dia 12, a Amif promoveu o lançamento oficial da campanha, em uma transmissão online que contou, ainda, com as presenças do vice-governador de Minas, Paulo Brant, do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Luiz Vieira, e do superintendente do Ibama em MG, Ênio Fonseca.