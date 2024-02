Encontro em Araxá fortalece laços entre municípios mineiros e Governo Federal

Araxá recebeu o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para um encontro que destacou investimentos para o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e Programa Minha Casa, Minha Vida, nesta segunda-feira (26), no Tauá Grande Hotel do Barreiro.

Cerca de 80 prefeitos de cidades mineiras e lideranças políticas do Estado estiveram presentes em um evento que foi realizado pela parceria entre o Ministério das Cidades, Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (Ampla), Consórcio Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla) e Prefeitura de Araxá.

Além do ministro Jader Barbalho Filho, o palco do evento foi composto pelo presidente da Ampla e prefeito de Santa Rosa da Serra, José Humberto Ribeiro; prefeito de Araxá, Robson Magela; deputados federais Newton Cardoso Júnior e Hercílio Coelho Diniz, deputados estaduais Tadeu Martins Leite (presidente da ALMG), Bosco, João Magalhães e Lud Falcão, e o presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab-MG), Ricardo Augusto de Gontijo Vivian, representando o governador Romeu Zema.

Durante o encontro, o ministro Jader Barbalho Filho destacou que o Novo PAC para Minas Gerais conta com 894 propostas apresentadas no valor de R$ 19,3 bilhões, contemplando abastecimento de água rural e urbana, drenagem, esgotamento sanitário e mobilidade no transporte público. Essas propostas estão em análise técnica e, em breve, serão anunciados os municípios contemplados.

Sobre o Minha Casa, Minha Vida, o ministro apresentou histórico de mais de 134 mil unidades habitacionais construídas entre 2009 e 2022, e para este ano serão entregues cerca de 1.000 unidades. Ele anunciou ainda uma nova modalidade do programa, sob a sigla FNHIS, destinada a financiar moradias subsidiadas para a Faixa 1 populacional, com municípios com menos de 50 mil habitantes.

“Vamos retomar esses programas que vão trazer desenvolvimento, infraestrutura, qualidade de vida das cidades e do seu povo. Estamos muito felizes em apresentar essas políticas públicas, pois os prefeitos precisam estar preparados, seja nas seleções que estamos fazendo agora ou nas próximas seleções”, reitera.

Na oportunidade, o prefeito Robson Magela entregou ao ministro demandas para Araxá, como construção e reforma de pontes na zona rural, recuperação de áreas degradadas por erosões, canalização do Córrego Grande e acesso a programas habitacionais.

“É muito importante essa união de forças entre os Governos Federal, Estadual e Municipal para tratar sobre infraestrutura, moradia popular e qualidade de vida para a população. Só assim encontraremos soluções que atendam às necessidades do povo. Por isso, esse diálogo se faz necessário para que, juntos, possamos correr atrás dos recursos para o desenvolvimento de políticas públicas”, diz.

“Conversei com o ministro Jader sobre o quanto é imprescindível o apoio financeiro do Governo Federal, especialmente por meio do Novo PAC, para a realização dessas obras de infraestrutura tão necessárias para o Município. O lançamento do Novo PAC representa uma oportunidade significativa para Araxá”, acrescenta Robson.

O prefeito ressaltou também a relevância do programa Minha Casa, Minha Vida para a população, enfatizando que ter uma casa própria é um sonho para muitas famílias. Ele destacou a importância do benefício e expressou o interesse em continuar implementando iniciativas que visem atender às demandas habitacionais do Município.

O ministro Jader Barbalho Filho demonstrou receptividade às propostas apresentadas pelo prefeito Robson Magela e solicitou a apresentação de toda a documentação necessária para o andamento dos projetos demandados.