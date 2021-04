Entidades se unem em busca de soluções a favor dos empresários em Araxá

Foi realizada nesta terça-feira (06) uma reunião dos presidentes de Entidades com o prefeito Robson Magela, e o vice Mauro Chaves na sede da Prefeitura Municipal. Participaram do encontro Emílio Neumann (ACIA), Luiz Alberto Balieiro (Sinduscon/Fiemg), Mário Marques (Sindicato Patronal dos Hotéis e Similares), Paulo Nessralla (CDL) e Rodrigo Natal Rocha (Sindicomércio).

A reunião teve como objetivo buscar soluções para o problema que atinge a economia do município devido ao fechamento do comércio considerado não essencial. Foram repassadas ao Poder Público algumas cobranças dos empresários do setor, sendo a principal, a necessidade da flexibilização das medidas de restrição, e apoio aos micro e pequenos negócios.

Com a permanência da região de Araxá (macrorregião Triângulo Sul) na Onda Roxa, fase mais restritiva do programa ‘Minas Consciente’, a desobediência das normas pode acarretar em graves punições judiciais ao município. Desta forma a intenção é sensibilizar o Conselho Estadual quanto a possibilidade de incluir Araxá na Onda Vermelha, e determinar municipalmente a flexibilização do comércio levando em consideração todos os fatores necessários para manter a saúde e a economia, ambas importantes para a superação da pandemia.

Doações

Em outra ação conjunta, as Entidade solicitaram apoio à grandes empresas para a aquisição de equipamentos respiratórios denominados Capacetes Elmo.

Diversos estudos já mostraram que o uso do equipamento pode reduzir em 60% a necessidade de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de pacientes com sintomas respiratórios, promovendo uma boa evolução clínica. A ação visa impedir o colapso total do sistema de saúde, no qual a falta de leitos intensivos já apresenta dados alarmantes.

No total serão entregues às equipes de saúde que atuam na linha de frente do combate a Covid-19 trinta e nove equipamentos, sendo nove doados pelas Entidades e trinta pela Mosaic.