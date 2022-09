Entidades unem esforços para o diagnóstico precoce do câncer

O lançamento da campanha Outubro Rosa acontecerá nesta quarta-feira, 28 de setembro, às 19h30, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. O tema de 2022 é: Rede de apoio, relações de afeto que curam. Haverá uma vernissage com fotografias Fine Art utilizadasno revestimento dos laços gigantes. Esse tipo de trabalho inclui a intenção subjetiva do profissional. Expressa as percepções e emoções que o artista quer compartilhar com outros.

Neste ano, os laços, além de chamarem a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, darão destaque para o suporte e o carinho necessários durante o tratamento tanto de familiares quanto de amigos e da sociedade. Tudo enquadrado pela ótica de fotógrafos.

Outubro e novembro são os meses dedicados, internacionalmente, à disseminação de informações sobre o câncer de mama e de próstata. Com esta proposta, em 2022, estão juntos a Câmara da Mulher Empreendedora da Acia, Ampara – Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá, Fama – Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.