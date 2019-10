Enxadrista Vitor Fróis conquista o Torneio de Xadrez Municipal 2019

Aconteceu no dia 29 de novembro, o Torneio Municipal 2019 (Copa dos Campeões) promovido pela Federação Mineira de Xadrez com apoio da Chantilly Sorveteria.

O evento organizado pelo enxadrista Kleber Antonio Pereira Borges, valeu rating Estadual da FMX rápido e contou com a presença de grandes nomes do xadrez araxaense. A arbitragem foi de Adriano Pena Ribeiro Lemos, da LBX (Liga Brasileira de Xadrez).



Apos as 5 rodadas no sistema Shuring, o enxadrista da Academia Araxaense de Xadrez e CEFET, Vitor Amorim Frois conquistou o titulo com 100% de aproveitamento (5 vitorias), seguido por João Paulo Lacerda Gonçalves e Wesley José Dias Da Silva, ambos com 3,5 pontos em 5,0 disputados.



Os três atletas estão classificados para representar Araxá no torneio de campeões municipais de Minas Gerais 2019, que acontecerá no dia 07 de dezembro, no clube de xadrez de Contagem/MG.