Equipe da Rede Municipal de Ensino participa de capacitação para o Projeto Escola Mágica

Com o intuito de educar crianças de forma lúdica e divertida, a Prefeitura de Araxá implantou o projeto Escola Mágica para alunos do Tempo Integral das Escolas Municipais.

A iniciativa conta com uma plataforma de ensino online, com a utilização de material paradidático em que os alunos podem aplicar os conhecimentos por meio de mágicas. O projeto acontece mediante a uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e CBMM.

Neste mês de setembro, os professores da Rede Municipal de Ensino participaram de uma capacitação para a utilização correta do material pedagógico. O treinamento foi ministrado pela professora Lúcia Gomes, que faz parte da equipe dos mágicos Henry Vargas e Klauss Durães. Esta formação finalizou o ciclo de 16 horas de capacitação, abrangendo 110 professores, 4 supervisores e os gestores da área pedagógica.

O projeto propõe o uso do momento mágico para o ensino dos conteúdos curriculares e é desenvolvido nas turmas do Projeto Educa Mais – Tempo Integral, com mais de 1.200 crianças em Araxá.

De acordo com o coordenador do Ensino Integral, Germano Lemos, as aulas acontecem de forma lúdica para desenvolver a criatividade e imaginação dos alunos.

“As atividades interativas ajudam os alunos a aprenderem de maneira mais divertida, desenvolvendo a inteligência interpessoal e a intrapessoal, comunicação, oratória, mudança de perspectivas, disciplina, inteligência lógico-matemática, coordenação motora, percepção periférica, criatividade e inovação”, destaca.