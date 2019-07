Equipe de pequenos reparos é criada para atender escolas e creches municipais

As escolas e creches municipais de Araxá agora contam com uma equipe permanente para realizar pequenos reparos. A iniciativa foi anunciada pela Secretaria Municipal de Educação e apontada como uma das prioridades no relatório do vereador Raphael Rios, durante seu trabalho de fiscalização em todas as unidades escolares mantidas pela prefeitura, realizado em 2017.

O relatório do vereador Raphael Rios contribuiu para a abertura de procedimentos administrativos do Ministério Público, que tinha a infraestrutural predial como um dos pontos com necessidade de intervenção.

Pequenos serviços como pintura, substituição de lâmpadas queimadas, manutenção de parte hidráulica e elétrica, conserto de fechaduras, telhado e outras medidas contribuem para um melhor ambiente tanto para servidores quanto para alunos.

Antes de definir uma equipe, a Secretaria de Educação contava apenas com dois profissionais para atender as 40 unidades escolares do município.

Além dos pequenos reparos, está em andamento a reforma geral e ampliação da Escola Municipal Aziz J. Chaer, que fica próxima ao Batalhão da Polícia Militar, sendo uma das unidades identificadas no relatório do vereador Raphael Rios que merecia intervenções urgentes.

“As primeiras medidas estão sendo iniciadas. A criação dessa equipe permanente vai ajudar a amenizar os sérios problemas estruturais que a maioria das unidades municipais tem. Há muita coisa ainda a ser feita, principalmente nos quesitos de reforma, projetos de inclusão para alunos especiais e melhores condições para os profissionais que tanto dedicam seus esforças para a construção positiva do ambiente escolar”, relata Raphael Rios.

De acordo com divulgação da prefeitura, a secretária de Educação, Edna Resende Campos, informou que a equipe de reparos é uma parceria com as secretarias de Obras Públicas, de Fazenda e Planejamento e de Governo.

A Escola Municipal Dona Gabriela foi a primeira a receber as intervenções, que quando concluídas passarão para outras unidades.