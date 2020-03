Escola de Música é transferida para reforma do prédio da Praça Arthur Bernardes

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo funciona em novo endereço desde o dia 27 de fevereiro. A Prefeitura de Araxá, através da Fundação Cultural Calmon Barreto, transferiu a Escola de Música para um novo endereço enquanto realiza uma ampla reforma no prédio da Praça Arthur Bernardes.

A presidente da Fundação, Régia Côrtes informa que em 2019, a Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana fez um amplo levantamento das condições do prédio e de toda as melhorias necessárias para atender bem os alunos, professores e comunidade em geral. Após o estudo, foi elaborado o planejamento das obras. Reforma no telhado, pintura, instalação elétrica do imóvel e reparos na alvenaria, nos pisos e na janela estão previstas no projeto que será realizado em um prazo de quatro meses.

A escolha da empresa que vai executar os serviços será feita por processo licitatório. A Escola de Música já funciona temporariamente na rua Rio Branco, 630. “Nenhum curso foi desativado e não vai ter aluno perdendo a sua vaga por essa mudança. Isso nos dá uma tranquilidade para continuar o desenvolvimento do nosso trabalho”, acrescentou a presidente Régia Côrtes.