Escola de Música lança projeto Ensaio

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo lançou o projeto Ensaio, a partir de hoje (25). Ele propõe a discussão de aspectos do ramo musical e artístico durante o período de isolamento social. O objetivo é proporcionar um diálogo enriquecedor e interessante com os alunos da escola e a classe artística da comunidade.

O projeto vai ter postagens regulares nas redes sociais da escola e entrevistas com músicos de outras instituições de ensino musical. Segundo a diretora Cristiane Borges, ela acredita que “expor as dificuldades de aulas à distância, a rotina dos alunos e outros aspectos gerais é de suma importância para a classe nesse momento de pandemia”.

A curadoria da escola definiu como convidados diretores de Escolas de Música particulares, em primeira fase, e diversos músicos de Araxá, em segunda fase. Todas as entrevistas gravadas serão disponibilizadas, semanalmente, nas plataformas oficiais da instituição, sempre às segundas-feiras.

Para acompanhar todas as ações do projeto, basta acessar as redes sociais: https://www.facebook.com/emmmepa e instagram.com/escolaMaestroElias