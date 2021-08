Escola Estadual Loren Rios oferece curso técnico profissionalizante e EJA, para conclusão dos estudos

A E. E. Loren Rios Feres está oferecendo uma ótima oportunidade para aqueles que buscam completar seus estudos e também se profissionalizar. A escola está com vagas abertas para o Curso Técnico em Vendas, totalmente gratuito, as aulas serão ministradas no período noturno, com duração de 1 ano.

Podem se matricular no Curso Técnico em Vendas aqueles que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o 2º e 3º Ano do Ensino Médio, sem limite de idade.

Para interessados em concluir seus estudos, Ensino Fundamental ou Ensino Médio, a Escola também oferece a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Destinada ao público que não completou, abandonou ou não teve acesso à educação formal, o programa é fundamental para que jovens e adultos possam retomar os estudos, permitindo ingresso em faculdades e também melhor colocação no mercado de trabalho.

Mais informações na sede da escola, rua Onésimo Simões Borges, 55 ou pelo telefone 3662-1155.