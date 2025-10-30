Escola Francisco Primo de Melo inaugura a exposição Reg-Art III no Museu Dona Beja nesta quinta

A Escola Municipal Francisco Primo de Melo inaugura nesta quinta-feira (30), às 18h, no Museu Dona Beja, a exposição “Reg-Art III: Frutos e Animais do Cerrado”, resultado do trabalho artístico das turmas do 4º e 7º anos. As obras ficarão em exposição até o dia 14 de novembro, com visitação de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, sábados, das 9h às 15h, e domingos e feriados, das 8h às 12h.

O projeto envolveu os alunos do 7º ano, sob coordenação da professora de Geografia Sirlene Magda Cardoso, que trabalharam com pinturas a óleo em telas de 30×40 cm, retratando frutos do Cerrado, como jabuticaba, maçã, acerola, abacate, manga, mamão, goiaba, pêssego, limão, laranja e mexerica. Ao todo, foram produzidas 11 telas, todas finalizadas e prontas para exposição.

Já os alunos do 4º ano, orientados pela professora Adriana Cardoso Santos, participaram com 13 aquarelas, retratando animais típicos do Cerrado, como capivara, tamanduá-bandeira, arara, lobo-guará, pato-mergulhão, tamanduá-mirim, tatu, onça-pintada, veado-mateiro, macaco, ema, anta e tucano.

As técnicas utilizadas incluíram aguada plana, molhado sobre seco e molhado sobre molhado, garantindo efeitos fluidos e cores uniformes. A atividade foi alusiva ao projeto Cientistas do Cerrado, desenvolvido pela empresa CBMM.

A professora Sirlene Magda Cardoso destaca a importância do projeto. “Essa integração entre arte e geografia é essencial. Os alunos aprendem novas técnicas, saem da rotina e se envolvem mais com o conteúdo. Eles ficam empolgados e demonstram mais interesse em aprender. É uma forma de unir conhecimento e criatividade, valorizando o Cerrado e toda a sua biodiversidade. A exposição é o fechamento desse processo e valoriza ainda mais o trabalho feito em sala de aula”, ressalta.