Escola Municipal de Música abre edital com oito vagas para o curso técnico em Instrumento Musical

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo está com edital aberto para o processo seletivo do curso técnico gratuito em Instrumento Musical. São ofertadas oito vagas que variam de acordo com o instrumento: flauta doce (4), flauta transversal (1), saxofone (1), violão erudito (1) e violão popular (2).

O curso é voltado para candidatos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio em escola regular. As inscrições são realizadas mediante preenchimento de uma ficha, presencialmente, na sede da Escola de Música, na praça Arthur Bernardes, n° 18, no Centro, até o dia 3 de março. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 14h às 18h. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (34) 9.9313-0041.

A prova de habilidade específica será aplicada também no dia 3 de março, a partir das 19h, conforme a disponibilidade de cada instrumento. Para realizá-la, será necessário apresentar o comprovante de inscrição. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por pais ou responsáveis.

“O curso técnico é totalmente gratuito e é um diferencial oferecido em nossa cidade. A duração é de três anos. Além do aluno aprender sobre o instrumento escolhido, serão ministradas aulas teóricas como história da arte e da música, didática, informática musical, entre outras. O objetivo é que seja oferecida uma formação completa para que o aluno aumente seu campo de conhecimento”, destaca o coordenador do curso, Adriano Rivas.

O edital completo está disponível no site da Fundação Cultural Calmon Barreto. Confira no link ( https://bit.ly/3sL5r9v ).