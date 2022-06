Escola Municipal de Música completa 30 anos com programação especial para a comunidade de 27 a 30 de junho

Em comemoração aos 30 anos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, celebrados em 2022, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) preparou uma programação especial de atividades no Teatro Municipal Maximiliano Rocha e no Coreto da Praça Arthur Bernardes, na próxima semana, entre os dias 27 e 30 de junho.

A programação busca homenagear pessoas importantes que passaram pela escola e compartilhar com a comunidade o trabalho realizado no dia a dia, por meio de apresentações de alunos, professores e de grupos musicais formados na instituição.

“A nossa primeira noite, na segunda, vai ser de homenagens, relembrando cada uma das pessoas que passaram pela escola, e, na sequência, teremos apresentações musicais. Na terça, contaremos com a apresentação do grupo Forrozeando na Praça, com um pouco de músicas folclóricas e juninas. Na quarta, teremos MPB, mesclando com música clássica. E na quinta, fecharemos com apresentações de rock e de músicas mais ecléticas”, conta a diretora da Escola de Música, Márcia Balieiro.

A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, destaca que a Escola de Música tem papel muito relevante na vida da comunidade. “São 30 anos de trajetória, marcados por muitas pessoas da cidade que tiveram oportunidade de estar apreendendo, partilhando e divulgando todo o trabalho feito. Agora, estamos continuando essa história. Então, preparamos uma semana de atividades para que essas três décadas fiquem eternizadas por esta comemoração especial”, complementa.

Durante os dias de evento no Coreto da Praça Arthur Bernardes, na terça (28) e quinta (30), o espaço contará com food trucks.

Histórico



Fundada em 29 de abril de 1992, pela Lei Municipal nº 2.520, a Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo foi criada como um departamento integrante da FCCB. As atividades se iniciaram em agosto do mesmo ano, com a primeira sede na rua Dom José Gaspar.

Durante os primeiros anos, formações musicais existentes até hoje, como o Grupo de Seresta Música na Janela e o Grupo de Chorinho Chorando na Praça, nasceram dentro da instituição. Com o crescimento do número de alunos, a escola ganhou sede definitiva em 14 de julho de 1999, na Praça Arthur Bernardes.

Atualmente, são atendidos cerca de 600 alunos, que participam de cursos livres e de projetos específicos – como o Juventude em ConSerto, e do curso técnico em Instrumento Musical.

Programação



Segunda 27/06

– Cerimônia de abertura dos 30 anos da Escola de Música, com homenagens e apresentações musicais | 19h30 | Teatro Municipal Maximiliano Rocha.

Terça 28/06

– Apresentação Forrozeando na Praça, com participação especial do Grupo de Seresta | 19h30 | Coreto da Praça Arthur Bernardes.

Quarta 29/06

– Apresentação dos professores e alunos da Escola de Música e participação especial de Julia Ribas, com o musical Lágrima Seca | 19h30 | Teatro Municipal Maximiliano Rocha.



Quinta 30/06

– Apresentações musicais dos professores e alunos da Escola de Música | 19h30 | Coreto da Praça Arthur Bernardes