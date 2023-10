Escola Municipal de Música promove o evento Sinfonia de Primavera nesta quinta (5)

A Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo” realiza, nesta quinta-feira (5), o evento Sinfonia de Primavera. Aberta à comunidade, a noite de apresentações traz uma seleção de músicas clássicas e eruditas, a partir das 19h, no hall da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB).

De acordo com a diretora da Escola de Música, Márcia Balieiro, o evento busca fazer uma fusão entre a primavera e canções que enaltecem a estação. “A primavera é um despertar de tudo o que estava adormecido no inverno. Então, ela chega com a sensação de uma vida nova. A música clássica e erudita em si despertam isso, aquele prenúncio de novas coisas que virão e que, às vezes, não temos palavras que explicam, onde o que prevalece é só o sentimento de ouvir e sentir”, define.

As apresentações contam com números interpretados pela Camerata Municipal, grupos Trio Sonare e Flauteando, e por alunos e professores dos cursos livres e técnico da Escola de Música. Dentre os repertórios estão “Bella Donna”, de Peppino D’Agostino; “Dueto de Shostakovich”, de Dmitri Shostakovich; “Cantata 208 Bach”, de Johann Sebastian Bach, entre outros.