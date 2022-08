Escola Municipal José Bento, na Boca da Mata, ganha campo de futebol revitalizado

Em clima de festa, com atividades de recreação, gincana e esporte, o campo de futebol da comunidade rural Boca da Mata foi inaugurado na última sexta-feira (5). O local foi revitalizado pela CBMM que, em parceria com a Prefeitura de Araxá, cedeu o campo para a Escola Municipal José Bento. A escola fica responsável pela conservação, operação e manutenção do espaço que vai ser utilizado por alunos, servidores e moradores da comunidade.

O prefeito Robson Magela reforça a importância desta parceria para a população da Boca da Mata. “Eu sempre digo que no esporte e na educação não existem gastos e, sim, investimentos. Isso porque são dois importantes pilares de transformação social, especialmente quando se fala em futuro. A comunidade da Boca da Mata merece esse campinho que será usado nas aulas e para o lazer das pessoas. Agradeço e registro a parceria da CBMM que cada dia mais proporciona grandes projetos para a cidade”, destaca.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o campo oportuniza para as pessoas um momento de unir a comunidade e poderá ser utilizado para apresentações artísticas, culturais, recreativas e esportivas.

“É um momento muito feliz para a comunidade da Boca da Mata, nós sabemos que esse era um anseio antigo e representa muito para as pessoas. Agora a escola terá um local apropriado para a prática esportiva, e fará muita diferença para todos. O espaço ficou lindo e está respirando vida e alegria, só temos que parabenizar a CBMM por esse apoio tão importante”, explica.



O local foi cedido pela CBMM à Prefeitura de Araxá, sob forma de comodato, de uma área de propriedade da empresa. “Para nós é uma grande satisfação realizar o sonho dessa meninada que, pelo prazer da prática do esporte, não se importava com as condições do campo de futebol anteriormente improvisado. Delimitamos a área com marcos de concreto e cerca de proteção, nivelamos e gramamos o terreno, que agora está regular e seguro, construímos uma escada de acesso adequada e uma pequena arquibancada para quem não estiver em campo. Esperamos que os alunos, crianças e jovens da comunidade possam desfrutar de bons e inesquecíveis momentos que só o esporte pode proporcionar”, diz Aloísio da Silva, da área de Meio Ambiente da CBMM.