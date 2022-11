Escola Municipal Padre Inácio é contemplada com o Projeto Escola Transforma

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a empresa Nutrien Soluções Agrícolas e a Rede Educare lançou o Projeto Educação Transforma na Escola Municipal Padre Inácio, que fica na zona rural na região do Miguelinho, na quinta-feira (10).

O lançamento contou com as presenças do prefeito Robson Magela, da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, da diretora da Escola Padre Inácio, Elaine Gomes, da integrante da Rede Educare, Natália Rolim, e voluntários da empresa Nutrien.

A unidade foi contemplada com biblioteca, playground e horta pedagógica voltados para os 115 alunos do Ensino Infantil e Fundamental. O projeto busca promover momentos de diversão e de leitura na rotina de aprendizagem, fortalecendo os vínculos sociais entre alunos, professores, pais e responsáveis.

A segunda etapa está prevista para ser iniciada em maio de 2023 e prevê ações de formação de docentes e a implantação de tecnologia educacional, a partir de levantamento a ser realizado com a comunidade escolar. O objetivo principal é conhecer as necessidades das instituições educacionais para depois transformá-las e contribuir com a melhoria dos indicadores de qualidade da Educação.

De acordo com a diretora Elaine Gomes, a ação é um sonho realizado para toda a comunidade escolar. “Com certeza este projeto vai mudar a vida das crianças para melhor. O interesse e o entusiasmo que os alunos estão sentindo vão incentivá-los ainda mais a participarem da vida escolar”, afirma.

Integrante da equipe de Implementação de Projetos Culturais da Rede Educare, Natália Rolim, comentou sobre a grandiosidade do projeto que está presente hoje em 25 cidades brasileiras e também na Argentina.

“A escolha do município é feita pela empresa Nutrien e logo em seguida a Rede Educare entra em contato com a Secretaria de Educação da cidade, solicitando a indicação do espaço escolar a ser contemplado com a atuação do projeto. E é sempre uma grande felicidade, a expectativa para o dia de entrega das doações é muito alta e bastante superada, pois o trabalho dos voluntários da Nutrien, principais executores dessa data tão marcante para a comunidade escolar, é maravilhoso. O projeto tem a capacidade de marcar positivamente a vida dessas crianças para sempre”, relata.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, reafirma que a gestão vai continuar realizando parcerias que incentivam e fortaleçam ainda mais a Educação. “A alegria que vemos nessas crianças hoje vai muito além do material físico que estão recebendo. A rotina deles agora se transforma através deste projeto tão importante e necessário nos dias atuais. Estamos imensamente felizes com o resultado que ainda vamos continuar colhendo durante esta ação”, diz a secretária.

O prefeito Robson Magela aproveitou a oportunidade para anunciar a reforma da quadra da Escola Municipal Padre Inácio. “As crianças hoje, independentemente da idade, precisam mais do que estar dentro da sala de aula, de um momento de interação com o colega, seja no parque, na horta e na quadra. Isso faz toda a diferença em seu crescimento e a administração busca entregar cada vez mais espaços pedagógicos para eles que são o nosso futuro”, diz.