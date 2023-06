Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva vence o Concurso Reciclando e Brincando

Promoção da Educação Ambiental e estímulo da criatividade por meio da arte. A Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva foi a vencedora do Concurso Reciclando e Brincando, realizado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA).

A ação envolveu escolas que desenvolveram brinquedos utilizando materiais recicláveis, reaproveitáveis ou resíduos, de forma criativa.

A premiação aconteceu nesta quarta-feira (14), e a escola ganhou um kit de lixeiras para coleta seletiva, com separação para papel, plástico, metal e vidro e um coletor para pilhas e baterias, e os alunos participantes ganharam um certificado da Campanha Semana do Meio Ambiente – Araxá Separa Seu Lixo.

O concurso abrangeu crianças do 4º e 5º ano de escolas públicas e particulares da cidade, e proporcionou aos alunos a compreensão socioambiental e o interesse em trabalhar com materiais recicláveis visando o reaproveitamento.

De acordo com o superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, o objetivo do concurso foi conscientizar os alunos sobre a importância de preservar o meio ambiente através da coleta seletiva.

“Esse tipo de concurso incentiva a criatividade, a conscientização ambiental e promove a importância da reciclagem. As crianças foram desafiadas a criar brinquedos ou objetos utilizando materiais recicláveis. Isso estimula a criatividade e a imaginação, pois elas precisam pensar em novas formas de reutilizar os materiais disponíveis, interagir em algo divertido e funcional. Além disso, promove a conscientização da importância da coleta seletiva na cidade, pois desta forma conseguimos preservar o meio ambiente e ainda gerar rendas para sustento de seus familiares”, reforça.

A chefe da Divisão de Meio Ambiente do IPDSA, Roberta Neves, explica que a Educação Ambiental no ambiente escolar contribui para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida e com o bem-estar.

“O concurso Reciclando e Brincando despertou nas crianças a consciência de preservação e cidadania, onde ela passou a entender, desde cedo, que precisa cuidar, preservar e que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza e do uso racional dos recursos naturais”, destaca.

Uma das participantes do concurso, Isabelly Vitória Silva Cruz, do 5º ano, conta sobre como gostou de fazer parte da ação.

“Achei muito interessante o concurso, aprendemos muito. O projeto que eu fiz foi o relógio clepsidra, um relógio que usavam antigamente e eu achei muito legal o concurso, o tema e, principalmente, a nossa escola ter ganhado a lixeira tanto pelo meio ambiente, quanto pela organização de nossa escola”, diz.

A diretora da Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, Ana Lúcia da Trindade Pereira, afirma que ações como essas são fundamentais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.



“Esse concurso foi de grande valia e de muita aprendizagem, os alunos amaram participar e o prêmio recebido será muito importante para nossa escola. Estamos muito felizes. Agradeço a todos os organizadores do concurso pela parceria e do trabalho realizado com os nossos alunos”, conclui.