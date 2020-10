Escolas estaduais de Araxá são contempladas com iluminação moderna

Escolas de seis municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão recebendo lâmpadas com tecnologia LED em substituição a outras mais antigas e de maior consumo energético que estavam em uso. A iniciativa da Cemig, por meio do Programa Energia Inteligente, tem como objetivo levar iluminação de qualidade aos alunos e profissionais da educação da rede estadual pública, reduzindo o desperdício de energia e gastos públicos.

Neste mês, dez escolas de Araxá, Sacramento, Veríssimo, Água Comprida, Conquista e Tapira serão beneficiadas pelo programa, que já atendeu dezenas de escolas nesses e em outros municípios da região. A modernização da iluminação é uma iniciativa que deve alcançar todas as escolas estaduais dentro da área de concessão da Cemig em um período de cinco anos.

Segundo o analista de eficiência energética da Cemig, Neander Geraldo Resende Lima, as novas lâmpadas têm durabilidade superior e diminuem os custos de manutenção das escolas. “Percebemos que muitas das instituições atendidas ainda faziam trocas constantes de reatores e lâmpadas. Com a substituição pelo novo sistema de iluminação, eliminamos essa necessidade”, explica o analista.

Alinhada ao objetivo de reduzir impactos ambientais, a iniciativa também compreende a reciclagem das lâmpadas ineficientes que são retiradas. Além disso, segundo Neander Lima, tais práticas visam incentivar a sustentabilidade no ambiente escolar e propiciar uma sala de aula mais confortável e adequada para o desenvolvimento dos alunos e trabalho dos profissionais da educação.