Escritor Luiz Humberto França lança seu primeiro livro infantujuvenil

Olhos de Pedra esse é nome do novo trabalho. Depois de cinco livros publicados e de navegar por vários estilos literários, França desembarca agora no universo infantojuvenil. A proposta da obra é resgatar a importância de monumentos e símbolos das nossas praças. “São patrimônios que contam a história da cidade e muitas vezes não são percebidos. Eles precisam ser vistos, valorizados e bem cuidados. Temos que ensinar as novas gerações que histórias esses personagens imóveis nos contam”, enfatiza França.

O escritor explica que os monumentos públicos são parte estratégica da formação da identidade e ajuda a criar o sentimento de pertencimento a uma cidade a um povo. “Numa sociedade que se transforma a cada segundo, onde ninguém tem tempo, esses marcos carregados de valores passam a ser ignorados. Meu papel social enquanto escritor não é só de contar novas histórias, mas também de abrir os olhos dos leitores para elementos importantes que não estão sendo percebidos. Foi assim no livro Araxá em Detalhes e agora com Olhos de Pedra”.

A produção do livro foi da editora Gestalt e contou com uma grande equipe de profissionais que atuam em Araxá: coordenação geral de Rodolfo Scalon e Daniel Nery, ilustrações de Leo Calix, revisão editorial de Rafael Nolli, diagramação de Julia Bruno e fotos de Crys Jardim e Carol Bento. Uma forma de valorizar os talentos da cidade. O livro teve o patrocínio do Grupo Bahamas, Santa Clara, CSI Empreendimentos, Plenna Engenharia e Hotel Dona Beja. Com apoio cultural da Academia Araxaense de Letras, Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto.

O lançamento acontecerá na próxima terça, dia 27, no coreto da praça Arthur Bernardes, em frente a Fundação Cultural Calmon Barreto, das 17 às 19 h. O livro também será lançando no Fliaraxá e depois ficará disponível na Livraria Nobel.

SOBRE O AUTOR

Luiz Humberto França é jornalista, membro da Academia Araxaense de Letras onde foi presidente no período de maio de 2021 a maio de 2023, é vice-presidente da ASALEMG- Associação das Academias de Letras de Minas Gerais e curador do Fliaraxá. Graduou-se em comunicação pela Universidade de Uberaba, com MBA pela Universidade de Franca e especialização em literatura pela Universidade do Livro, da UNESP e Escola do Livro, da Câmara Brasileira do Livro.

Tem mais de 30 anos de atuação no jornalismo, sendo 22 anos só na TV Integração, afiliada Rede Globo. Conquistou importantes prêmios entre eles: Melhores do Ano, pela Associação de Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Prêmio Nacional Embratel, finalista na categoria cultura, recebeu as medalhas Maria Lourdes Bittencourt de Vasconcellos, da Academia Juvenil de Letras, Dom José Gaspar, outorgada pela Câmara de Vereadores de Araxá e Calmon Barreto, do Governo de Minas.

CONHEÇA OUTRAS OBRAS DE LUIZ HUMBERTO FRANÇA

2015 – Telejornalismo no Interior

Araxá 150 anos

2017- O Colecionador de Histórias

2019- Araxá em Detalhes

2022- A Caçada

SERVIÇO:

Lançamento Olhos de Pedra

Dia: 27 de junho, terça-feira

Horário: das 17h às 19 h

Local: Coreto da Praça Arthur Bernardes- em frente a Fundação Cultural Calmon Barreto

FLIARAXÁ

Dia: 8 de julho, sábado

Horário: 13 h

Local: Auditório 2- Estacionamento do Estádio Fausto Alvim