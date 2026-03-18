Especialização gratuita em Ensino de Ciências tem inscrições prorrogadas até 27 de março

Profissionais da educação têm uma nova oportunidade de qualificação gratuita em Araxá. Estão abertas, até o dia 27 de março, as inscrições para a Especialização em Ensino de Ciências para os Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciência é 10. O curso oferece 30 vagas e é promovido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em parceria com o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município.

Com a atualização do edital, o público foi ampliado. Agora, além de professores de Ciências, também podem se inscrever docentes dos anos iniciais, do ensino médio e profissionais formados em Pedagogia.

A especialização é gratuita, na modalidade a distância, com encontros presenciais no polo, e exige disponibilidade de 20 horas semanais. Ao todo, são 480 horas de formação, com conteúdos voltados a temas como Vida, Ambiente, Universo e Tecnologia.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com base na análise da experiência profissional dos candidatos. Para participar, é necessário ter graduação completa em licenciatura e atender aos critérios descritos no edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da UFTM: https://www.uftm.edu.br/pos-graduacao/lato-sensu/ciencia10-editais-em-andamento. Mais informações podem ser obtidas pelo Polo UAB Araxá, pelo telefone (34) 98836-2441 ou pelo e-mail [email protected].