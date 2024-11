Estratégias de Saúde da Família oferecem grupos de alongamento gratuitos à comunidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, em parceria com o curso de Fisioterapia do Uniaraxá, oferece grupos de alongamento gratuitos para a comunidade. As atividades estão com vagas abertas e são realizadas nas Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) Uninordeste, Max Neumann e Santa Luzia, com exercícios voltados para postura, mobilidade e equilíbrio.

De acordo com a fisioterapeuta e coordenadora do projeto, Ana Paula Nassif, a iniciativa tem impacto direto na qualidade de vida dos participantes. “Os exercícios estimulam a prática regular de atividade física, melhoram a postura e a coordenação motora, e o fortalecimento de vínculos entre a comunidade e as unidades de saúde”, afirma.

Além dos alongamentos, o projeto promove palestras e rodas de conversa preventivas sobre diversos assuntos de saúde e distribui materiais educativos com orientações práticas para o dia a dia, como a postura correta ao levantar objetos ou realizar tarefas domésticas.

As atividades são realizadas por livre demanda, sem necessidade de encaminhamento. Interessados devem comparecer às ESF’s nos horários indicados, onde as equipes de atendimento realizarão uma breve avaliação antes do início das atividades.

Locais e horários



– Uninordeste: Segunda-feira, das 13h às 14h – vagas abertas

– ESF Max Neumann: Terça-feira, das 13h às 14h – vagas abertas

– ESF Santa Luzia: Quinta-feira, das 13h às 14h – vagas abertas