Estudantes da rede municipal de ensino são premiados na CIMTB

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, marcou presença na entrega da premiação do Concurso de Redação e Desenho no domingo, 8 de março. Estudantes dos 3° e 5° anos do Ensino Fundamental receberam os prêmios destinados aos cinco primeiros colocados de cada categoria. Na Redação, a ganhadora de uma bicicleta foi Jhenifer Lopes Ferreira, com apoio da professora Eliane Borges Soares Afonso, da Escola Municipal Dona Gabriela. No Desenho, a aluna Kimberlyn Thaionara Santos do Nascimento, ao lado da professora Ester de Brito Silveira, se destacou entre os participantes, foi a vencedora e recebeu também como prêmio uma bicicleta.

A solenidade de premiação ocorreu no pátio do Tauá Grande Hotel e contou com a participação da secretária de Educação, Edna de Fátima Resende Campos, e do secretário de Esportes, Edinho Souza, além de um dos escritores que fizeram parte da mesa de jurados do concurso, José Otávio Lemos, membro da Academia Araxaense de Letras. A entrega dos prêmios se estendeu até a quinta posição, sendo que os demais foram contemplados com livros dos escritores araxaenses José Otávio e Rodrigo Feres. Confira os nomes:

Redação

1º lugar – Aluna: Jhenifer Lopes Ferreira / Professora: Elaine Borges Soares Afonso / E.M. Dona Gabriela

2º lugar – Aluna: Hana Letícia Ribeiro Nogueira / Professora: Valdirene Aparecida Borges França / E.M. Professora Leonilda Montandon

3º lugar – Aluna: Yasmin de Oliveira Santos / Professora: Flávia Aparecida de Ávila de Paula / E.M. Alice Moura

4º lugar – Aluna: Ariana Emanuelle Martins dos Santos da Silva / Professora: Izabel Cristina Prazeres Araújo / E.M. Francisco Primo de Melo

5º lugar – Aluna: Christopher Bruno Resende de Sousa / Professora: Jackeline Carla Ferreira / E.M. Antônio Augusto de Paiva

Desenho

1º lugar – Aluna: Kimberlyn Thaionara Santos do Nascimento / Professora: Ester de Brito Silveira / E.M. Manoela Lemos

2º lugar – Aluna: Eloah Silva Rodrigues / Professora: Fabíola Araújo Dornelas / E.M. Alice Moura

3º lugar – Aluna: Sofia Fernanda Fidellis Gaspar / Professora: Lígia Cristina Alexandre / E.M. Dona Gabriela

4º lugar – Aluno: Luís Otávio de Oliveira / Professora: Nilda Maria de Jesus Rodrigues / E.M. Manoela Lemos

5º lugar – Aluno: João Pedro Batista da Silva / Professora: Eliana de Fátima Pereira Garcia / E.M. Aziz J Chaer