Estudantes do ensino médio podem participar de feira virtual do Cefet-MG

Até o dia 8 de janeiro de 2021, orientadores podem inscrever trabalhos na 30ª edição da Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações (Meta) do CEFET-MG. As apresentações dos trabalhos selecionados acontecerão de 1° a 5 de março de 2021, em um formato totalmente virtual.



Podem se inscrever alunos e ex-alunos dos cursos técnicos de nível médio, de graduação e de pós-graduação do Cefet-MG; alunos de outras instituições participantes de programas de ensino, pesquisa e extensão do Cefet-MG; alunos do ensino médio de outras instituições de ensino, além de docentes e técnicos administrativos do Cefet-MG e professores de outras instituições de ensino.



Serão selecionados 15 trabalhos por modalidade para apresentação virtual, entre 1° e 5 de março de 2021, período de realização do evento. A apresentação deverá ser composta por a) resumo informativo atualizado; b) pôster em meio eletrônico; c) vídeo com duração máxima de cinco minutos, apresentando o conteúdo do trabalho e d) exposição on-line (live).



O resultado final da Meta será divulgado em solenidade on-line de encerramento. Serão premiados os trabalhos classificados nas três primeiras posições em cada modalidade e a equipe cujo trabalho for o mais votado pelo público.



Saiba mais



Edital 30ª Meta – Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações do Cefet-MG: www.cefetmg.br/wp-content/uploads/2020/11/edital_meta.pdf



Inscrições: www.conferencias.cefetmg.br/