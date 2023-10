Evento durante a Semana da Criança reúne mais de 6 mil pessoas na Fundação Cultural Calmon Barreto

Diversão para a criançada, shows e comida boa, em um evento onde a batata foi a protagonista da gastronomia. Com programação para todas as idades e gostos, o pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) recebeu, entre os dias 12 e 15 de outubro, mais de 6 mil pessoas na primeira edição do projeto “Batatinha Quando Nasce…”, de acordo com a organização.

Entre as atrações, brincadeiras lúdicas como corrida com o saco de batata e com a batata na colher, amarelinha, torta na cara e teatro de fantoches, enalteceram o Dia da Criança e fizeram a alegria dos pequenos.

Já os adultos puderam aproveitar apresentações musicais de variados estilos, como rock, pop, forró pé de serra e viola caipira.

O “Batatinha Quando Nasce…” contou com apoio da Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto e Sicoob Crediara, e foi realizado pela Bonare Eventos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Ministério da Cultura, com patrocínio da Bem Brasil.