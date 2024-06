ExpoQueijo Brasil vai ocupar área de 7.400 m2 no Parque do Barreiro

A montagem da “Cidade do Queijo”, no Parque do Barreiro, em Araxá (MG) já chama a atenção de quem passa pelo principal atrativo turístico da cidade. Ocupando áreas externas e internas do Grande Hotel, patrimônio histórico de Minas Gerais, a estrutura da ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards – é a maior de todas as edições. O evento vai utilizar este ano uma área de 7.400 m2. “Serão 3.450 metros quadrados só de área coberta, o que inclui a Feira Internacional de Negócios, com 70 estandes, e a Vila Gastronômica e Cultural, onde teremos o palco e 21 bares. A Cave será montada nas galerias do Grande Hotel e terá mais 30 estandes. O Fórum Internacional será realizado no salão Ouro Preto, com auditório para 150 pessoas. No salão Minas Gerais, teremos a primeira fase do Concurso Internacional e no Cine Teatro Tiradentes faremos o treinamento dos jurados e a grande final do concurso”, destaca o produtor do evento, Daniel Nacati.

A montagem na parte externa do Grande Hotel se concentra na lateral esquerda e envolve dezenas de trabalhadores. Uma outra grande equipe já prepara os salões para a chegada e o armazenamento das grandes estrelas da festa. Somente no Concurso Internacional serão 1.100 queijos de 14 países (Argentina, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, França, Itália, México, Panamá, Peru, Suíça e Uruguai). “São números que revelam o quanto nosso concurso tem credibilidade e a confiança do produtor nacional e internacional. Em função da climatização e da quantidade de queijos provada por jurado, limitamos este ano o número de inscrições e ficamos muito felizes quando tivemos que encerrar o processo ao atingir esse limite. Somos o maior concurso de queijos artesanais certificados das Américas e temos muito orgulho de entregarmos um dos prêmios mais importantes do setor no mundo”, ressalta Maricell Hussein, organizadora do evento.

Atrações

Além do Concurso Internacional, a ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards – conta com uma Feira Internacional de Negócios com estandes que valorizam o consumo de produtos da agricultura familiar. O Fórum Internacional desenvolve uma agenda de palestras, conferências e mesas de debate sobre inovações, métodos e práticas para melhorar a qualidade e agregar valor comercial ao queijo artesanal regularizado, entre outros produtos da gastronomia rural. A vila gastronômica e cultural promove uma experiência sensorial na degustação de queijos artesanais harmonizados com outras iguarias da culinária regional. Uma celebração dos sabores e da cultura, com música ao vivo, mostras e exposições.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards tem reconhecimento e participação dos principais países produtores, atraindo a atenção da comunidade internacional, de especialistas e da imprensa. O encontro conta com uma grande estrutura montada no pátio principal e nos luxuosos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 27 e 30 de junho e se prevê que tenha um impacto positivo em diversas áreas, como o turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia e de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Bonare Eventos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura; Ministério da Cultura, Governo Federal e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Conta com o patrocínio da CBMM, Copasa, Cemig, McCain, Sebrae, Sistema Ocemg e Sicoob Crediara. Tem parceria com associações de produtores de queijos e apoio de todas as instituições de fomento do agronegócio, com destaque para o Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Superintendência Federal de Agricultura MG; Governo de Minas, por meio da Seapa – Emater-MG, Epamig, IMA; Entreposto de Laticínios São Pedro, CCPR, Senar, Faemg e Prefeitura de Araxá. A Epamig – Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG ILCT), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) – Governo de Minas Gerais – é a entidade mantenedora da Expoqueijo Brasil 2024.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards

Data: 27 e 30 de junho

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá. Rua Águas do Araxá, sem número – bairro Barreiro, Araxá (MG)

Mais informações: www.expoqueijobrasil.com.br