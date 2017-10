Famílias da coleta seletiva são retiradas do galpão de reciclagem e acolhidas por aluguel social

Os núcleos familiares que estavam morando em um galpão de armazenamento de materiais recicláveis no Distrito Industrial tiveram a situação de moradia regularizada. No início do ano, o vereador Raphael Rios recebeu uma denúncia sobre a condição de risco em que estavam 20 pessoas (entre elas oito crianças).

Após contato com a secretária de Ação e Promoção Social, Lídia Jordão, as famílias passaram a receber acompanhamento. A situação também foi analisada pelo Conselho Tutelar e Ministério Público, por meio da curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado.

Depois de cumprir todo processo de análise social, as famílias foram retiradas do galpão e realocadas em residências de aluguel social com auxilio da Prefeitura.

Reilda Maria era uma das moradoras do galpão e explica que algumas famílias estão vivendo no Centro e outras no bairro São Geraldo. “O galpão ficou mesmo só para o trabalho. Lá era muito apertado, tanto para moradia quanto para colocar os materiais. Não era lugar nem pra gente, nem pra criança viver”, afirma.

Segundo a secretária Lídia Jordão, foi realizado um trabalho em conjunto pelas Secretarias do Município para resolver definitivamente o problema. “Foi feito um trabalho social e, além da destinação dessas famílias para residências dignas, as crianças foram encaminhas para escolas e creches, garantindo o acesso ao ensino.”

O vereador Raphael Rios afirma que a ação de várias pessoas que se preocuparam com aquela situação precária resultou em mais dignidade para as famílias. “Essas famílias prestam um serviço muito importante para a coleta seletiva e o meio ambiente de Araxá. É preciso reconhecer e dar apoio para a sequência desse trabalho”, destaca.