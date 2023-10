FCCB realiza a abertura da exposição Reg Art – Biomas Brasileiros na próxima segunda

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) promove, na próxima segunda-feira (23), a abertura da exposição “Reg Art – Biomas Brasileiros”, com evento aberto à comunidade, a partir das 18h. A mostra conta com 14 telas em pintura a óleo no formato 30 x 40 cm, produzidas pelos alunos da Escola Municipal Francisco Primo de Melo, localizada no Bosque dos Ipês.

O projeto foi executado pelos estudantes do 7° ano, sob coordenação da professora de Geografia, Sirlene Magda Cardoso. De acordo com a educadora, a ideia do trabalho foi de intercalar o conteúdo ministrado em sala de aula com uma atividade pedagógica diferente.

“Durante o processo de produção dos quadros, os alunos passaram a observar com mais atenção as características de cada bioma brasileiro, e isso fez que eles absorvessem melhor o conteúdo. O intuito também foi de promover o acesso dos estudantes à arte e o resultado foi surpreendente”, destaca.

“Quem visitar a exposição fará uma viagem pelos biomas do país, que são retratados de Norte a Sul. Convidamos toda a comunidade para comparecer à abertura oficial e apreciar este trabalho”, complementa Sirlene.

Os seis biomas brasileiros serão representados nas telas: Amazônia; Pantanal; Mata Atlântica; Caatinga; Pampa; e o Cerrado, com pinturas de paisagens locais como o Complexo do Barreiro e a Fazenda Primavera, localizada no município de Araxá.