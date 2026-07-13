Fenadoces 2026 atrai mais de 40 mil visitantes, movimenta a economia e arrecada 12 mil litros de óleo para instituições de Araxá

Mais de 40 mil pessoas passaram pela Fenadoces 2026, realizada entre os dias 8 e 12 de julho, consolidando o evento como um dos principais do calendário gastronômico e cultural de Minas Gerais. Parceira da iniciativa, a Prefeitura de Araxá apoiou a realização da feira, que movimentou o turismo, fortaleceu a economia local e promoveu uma importante ação solidária em benefício de instituições do município.

Durante os cinco dias de programação, o público acompanhou shows nacionais, oficinas gastronômicas, concurso de doces, atrações culturais e uma feira que reuniu dezenas de expositores, atraindo visitantes de diversas cidades e impulsionando setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços.

Segundo o produtor da Fenadoces, Alexandre Borges, a edição deste ano superou as expectativas da organização. “Recebemos mais de 40 mil visitantes e tivemos um retorno extremamente positivo tanto dos expositores quanto do público. A Fenadoces se consolida cada vez mais como um dos principais eventos gastronômicos e culturais de Minas Gerais”, destaca.

Além do grande público, a feira também apresentou resultados expressivos para os expositores. Muitos registraram vendas acima da expectativa, encerrando o evento com os estoques praticamente esgotados. Além da comercialização durante a feira, diversos participantes conquistaram novos clientes e iniciaram negociações que devem gerar negócios nos próximos meses. O levantamento da movimentação financeira ainda está sendo consolidado pela organização.

Outro destaque foi a campanha solidária realizada durante o show nacional da banda Biquini Cavadão. A troca de ingressos por dois litros de óleo de cozinha resultou na arrecadação de aproximadamente 12 mil litros de óleo, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil para distribuição às instituições sociais e entidades beneficentes de Araxá cadastradas no programa.

Para a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, a Fenadoces reforça a vocação de Araxá para o turismo de eventos e gera reflexos positivos em diversos setores da cidade.

“Eventos como a Fenadoces fortalecem nossa economia, movimentam a rede hoteleira, restaurantes, comércio e serviços, além de divulgar Araxá como um destino preparado para receber grandes eventos. É uma parceria que gera benefícios para toda a cidade”, afirma.

Na avaliação da organização, um dos grandes diferenciais da edição 2026 foi reunir, em um único evento, gastronomia, cultura, entretenimento, capacitação e responsabilidade social, ampliando a experiência oferecida ao público e fortalecendo a participação de expositores de diferentes regiões.

Com o sucesso desta edição, a organização já projeta o planejamento da próxima Fenadoces, buscando ampliar parcerias, fortalecer a programação e consolidar ainda mais o evento como uma das principais vitrines da tradição doceira de Araxá.