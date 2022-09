Festival Dançaraxá 2022 acontece na próxima semana

Em 2020, em virtude do momento de pandemia, evento foi realizado de forma 100% virtual e obteve aproximadamente 500 dançarinos inscritos de mais de 70 escolas, colocando o festival aliado à tecnologia e inovação.

Neste ano, 21º Dançaraxá 2022 retorna suas competições de forma presencial, reafirmando a sua referência como um dos maiores festivais competitivos de dança do país, reunindo 1.350 participantes de 61 escolas, advindos de 22 cidades diferentes, para a apresentação de aproximadamente 500 coreografias.

E não é por acaso que o evento é uma referência para o setor, ele também possui uma das maiores premiações do Brasil, com um total de 7 mil reais em prêmios. Além disso, contará com um corpo de jurados composto por profissionais da dança de renome como Adriana Assaf, Emaline Laia, Everson Botelho (Beka) e Júlio César Estevam.

De acordo com Elaine Afonso Borges, organizadora do evento, “o retorno presencial foi muito esperado, pois marca o reencontro dos bailarinos para integração e troca de experiências, que aprimoram o nível dos competidores e diretores, proporcionando ainda mais a formação humana e cultural em torno da dança.” Para a promotora do festival, Tassiana Araújo, “Estes dançarinos, que vêm acompanhados por familiares e diretores, geram uma grande movimentação na cidade, proporcionando fluxo em hotéis, bares e restaurantes, movimentando o comércio de Araxá.”

O 21º Dançaraxá será realizado entre os dias 7 e 11 de setembro, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, conta com a entrada livre e gratuita, e acessibilidade através de profissional de libras. Devido à capacidade máxima do local para 300 pessoas, os ingressos foram entregues antecipadamente e com prioridade para os diretores e responsáveis dos dançarinos. Os competidores poderão assistir as apresentações em um telão montado na estrutura externa exclusiva, no Teatro Arena. A programação oficial está disponível pelo site: www.dancaraxa.art.br

O Festival tem projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, também conta com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura, e a promoção pela Elaine e Cia. Produções e Tassiana Produções Artísticas que, juntamente com o patrocínio da CBMM e Fundação Rio Branco dentre outros parceiros, reconhecem a arte da dança como um importante fomentador para a qualidade de vida e bem-estar social.