Festival de Fotografias Araxá 160 Anos abre exposição para o público nesta quarta-feira no Museu Dona Beja

Com apoio cultural da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto, a exposição do projeto Festival de Fotografias Araxá 160 Anos será aberta ao público a partir desta quarta-feira (20) até 29 de maio, no Museu Dona Beja. A mostra reúne imagens inéditas produzidas por fotógrafos profissionais e jovens participantes de um concurso cultural que valoriza diferentes olhares sobre a cidade.

Além das fotografias contemporâneas, a mostra também apresenta imagens antigas que revelam a evolução da cidade ao longo do tempo, formando um mosaico visual sobre a identidade araxaense.

A coordenadora dos museus de Araxá, Tatiana Ávila, destaca a importância da iniciativa para a valorização da cultura local.

“Receber essa exposição no Museu Dona Beja é uma forma de aproximar a população da história e da identidade de Araxá por meio da arte. A fotografia tem esse poder de eternizar momentos, despertar memórias e revelar novos olhares sobre a cidade. É uma alegria para o museu de Araxá apoiar um projeto que incentiva talentos e promove o acesso à cultura”, afirma.

O projeto também contempla a premiação de jovens entre 14 e 25 anos participantes do concurso cultural realizado nas categorias Nossa Cidade, Nossa Gente e Natureza, Turismo e Gastronomia. A exposição conta ainda com acessibilidade física e digital, incluindo legendas em braille.

O festival é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, Ministério da Cultura, com patrocínio da Zema e CSI Empreendimentos. A proposta da exposição é aproximar a comunidade da cultura e da memória de Araxá, reunindo registros da história, arquitetura, natureza, turismo, gastronomia e do cotidiano do município.

Serviço

Exposição Fotográfica Araxá 160 Anos

Visitação pública: de 20 a 29 de maio

Local: Museu Dona Beja

Entrada gratuita

• Segunda a sexta: das 12h às 18h

• Sábado: das 9h às 15h

• Domingo: das 8h às 12h