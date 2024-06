Festival FloRIR o Cerrado acontece neste sábado em Araxá

Acesso à cultura, educação ambiental, diversão e entretenimento para toda a família. Araxá sediará o Festival FloRIR o Cerrado, realizado pela CBMM neste sábado (8), das 9h às 19h, no Parque do Cristo. Com apoio da Prefeitura de Araxá, o evento oferecerá uma série de atividades voltadas para todas as idades.

O festival contará com apresentações de teatro e circo, shows musicais e oficinas, voltados principalmente para a conscientização ambiental. Entre as atrações estão o show do cantor Flávio Venturini, apresentações do Grupo Giramundo e do bloco Juventude Bronzeada.

O evento é gratuito e o espaço conta com acessibilidade. As apresentações terão tradução em libras e audiodescrição. A programação completa está disponível no site (florirocerrado.eco.br)



Programação

• 9h – Orquestra de Violeiros

• 10h – Giramundo

• 11h – Circolando – espetáculo

• 11h30 – Dennis Samba

• 13h – Juventude Bronzeada convida Bloco Filhos de Beja

• 14h30 – Circo Lar

• 15h30 – 5º Sol

• 17h – Cortejo Bejazz + circo + mascotes (Kika e sua turma)

• 17h30 – Flávio Venturini

• 19h – Encerramento



Serviço

Festival FloRIR o Cerrado

Data: 08 de junho

Horário: das 9h às 19h

Local: Parque do Cristo – R. Washington Barcelos, 225 – Santa Rita, Araxá – MG

Entrada gratuita