Festival Florir o Cerrado traz Flávio Venturini para celebrar o Meio Ambiente em Araxá

Um dia inteiro dedicado às atividades lúdicas, educativas e culturais para todos os públicos. O Parque do Cristo, cartão postal da cidade de Araxá, vai reunir crianças, jovens e adultos para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Festival Florir o Cerrado, em sua segunda edição, que acontece no dia 8 de junho, terá duração de dez horas de festa aberta ao público com apresentações de teatro e circo, shows musicais e oficinas. Um projeto patrocinado pela CBMM para despertar a conscientização ambiental. Entre as atrações estão o show do cantor Flávio Venturini, apresentações do Grupo Giramundo e do bloco Juventude Bronzeada. Na programação também estão oficinas educativas e debates sobre sustentabilidade e conta com a presença da turma “Kika no Cerrado”.

“Preparamos uma programação diversificada, com atrações para todos os públicos e idades. A ideia é proporcionar às crianças, jovens, adultos e idosos de Araxá e região uma experiência cultural, mas que cumpre um papel muito importante: conscientizar sobre a importância do meio ambiente. Nós acreditamos na sensibilização das pessoas por meio da arte e cultura. E por isso nasceu o Florir o Cerrado”, explica Rafael Araújo, CEO da Árvore, empresa responsável pelo evento.

A segunda edição do Florir o Cerrado tem início às 9h com a apresentação da Orquestra de Violeiros, grupo formado por 15 amigos para tocar viola caipira e cantar música sertaneja de raiz. Em seguida, o Grupo Giramundo apresenta o espetáculo “Pedro e o Lobo”, trabalho de maior sucesso do grupo, adaptação da obra clássica de Sergei Prokofiev para o teatro de bonecos marionetes a fio que narra as aventuras de Pedro, um menino corajoso que enfrenta um lobo feroz com a ajuda de seus amigos animais (10h). O grupo Circolando também marca presença na programação com o espetáculo “me deixe ir, preciso andar”, que apresenta números e técnicas circenses como malabares (claves, chapéu, aros), equilíbrio (monociclo), ilusionismo e comicidade (11h).

Nesta edição, estará de volta ao palco o grupo araxaense Dennis Samba, conhecido na cidade por tocar vários ritmos musicais na levada de samba (11h30). Terá também a combinação da alegria contagiante dos blocos de carnaval Juventude Bronzeada, de Belo Horizonte, e Filhos de Beja, de Araxá (13h). Em seguida, a Rúbia Mesquita comanda uma divertida brincadeira com as intervenções circenses do CircoLar e a presença da Kika no Cerrado, a turminha de personagens composta pelaLoba Kika, a Anta Eva e o Tamanduá Manduca, os mensageiros de ações de educação ambiental e culturais da CBMM (14h30). Eles também estarão disponíveis em espaços especialmente preparados para tirar fotos com o público durante todo o evento.

A banda 5º sol, formada por vocalistas mulheres (Carol Moura, Karina Cleto e Pâmella Macedo) apresentará ao público o seu repertório peculiar que mescla o clássico e o moderno, além de novas roupagens (15h30). No final da tarde, a “Kika no Cerrado” se junta ao grupo araxaense de música instrumental Bêjazz Street Band em um cortejo para movimentar o público.

O momento mais esperado da segunda edição do Florir o Cerrado está marcado para 17h30, quando o cantor mineiro Flávio Venturini sobe ao palco do festival com o show “O Céu de Quem Ama”, que traz sucessos clássicos da sua carreira e canções do seu novo disco, além de pérolas do baú de sua obra.

O cerrado brasileiro, conhecido como a Savana brasileira, poderá ser apreciado na exposição inédita Serras de Minas – Encanto Cerrado, composta por imagens fascinantes capturadas pelo fotógrafo Fabio Rage, cada uma acompanhada por textos envolventes da jornalista Silvia Almeida. Um encontro de arte, cerrado e poesia.

O Festival deixará um legado para os frequentadores do Parque do Cristo. Além da convocação ao público para as reflexões sobre a importância de preservar o Meio Ambiente, um mural de quase 50 m², assinado pela talentosa artista visual e designer Julia Fontes, enfeitará permanentemente a entrada do parque. “Julia Fontes é conhecida por sua arte que celebra a flora brasileira e a tropicalidade do nosso país. Entre 2015 e 2019, ela mergulhou profundamente no estudo da botânica do Cerrado, explorando suas formas e cores únicas. Foi essa inspiração que deu vida ao painel e também à identidade visual do Festival Florir o Cerrado em 2024″, revela Araújo.

Oficinas gratuitas

A reciclagem de material está presente na oficina do artista plástico Leo Piló. Passeando no universo cenográfico, o artista oferece a oficina de confecção de caixinhas, utilizando caixas de remédio. Cada objeto será a expressão artística que representa emoções e desejos relacionados à proteção do meio ambiente.

Como o Cerrado é pura inspiração, atividades interativas para crianças e adultos, incluindo ciranda de livros e plantio de sementes, serão realizadas pela equipe de Educação Ambiental da CBMM.

E não para por aí. Uma oficina divertida e criativa, voltada para crianças e adultos, vai apresentar conhecimentos básicos sobre Educação Financeira e Sustentabilidade, reforçando a importância de cuidar do bolso e do planeta ao mesmo tempo.

Adote um bicho

No Festival Florir o Cerrado, os amantes dos animais poderão adotar gatos e cachorros resgatados das ruas, todos cuidados pela equipe do Lar Castelha.

O evento é gratuito. O espaço conta com acessibilidade e as apresentações terão tradução em libras e audiodescrição. A programação completa está disponível no site florirocerrado.eco.br

Florir o Cerrado

Sobre o Florir o Cerrado

O Festival Florir o Cerrado é um projeto Árvore, realizado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da CBMM, apoio da Prefeitura de Araxá, Rádio Cidade, Sicredi e Tv Integração.

Quando: 8 de junho, sábado, das 9h às 19h

Onde: Av. Washington Barcelos, 235 – B. Santa Rita, Araxá (MG)

Será proibido o consumo de bebida alcoólica dentro do Parque do Cristo

Programação

9h – Orquestra de Violeiros

10h – Giramundo

11h – Circolando – espetáculo

11h30 – Dennis Samba

13h – Juventude Bronzeada convida Bloco Filhos de Beja

14h30 – Circo Lar

15h30 – 5º Sol

17h – Cortejo Bejazz + circo + mascotes (Kika e sua turma)

17h30 – Flávio Venturini

19h – Encerramento

Dica: se o sol estiver quente, passe protetor solar. Se houver previsão de chuva, leve sua capa de proteção. Para manter o parque em bom estado de conservação e limpo, recolha seu lixo e observe se as crianças estão fazendo uso adequado dos brinquedos. Chame a família e os amigos e divirtam-se.