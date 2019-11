FestNatal começa neste domingo (1) com apresentações de dança e música

Dezembro chega neste domingo e, juntamente com o mês mais festivo do ano, Araxá recebe o maior festival natalino do Estado de Minas Gerais: o FestNatal. Além de uma grande equipe nos bastidores, que cuida da produção à iluminação, sonorização e camarins, dezenas de artistas já se preparam para suas apresentações ao longo dos próximos dias.

A Orquestra Popular de Araxá (OPA) sobe ao palco no primeiro dia do Festival para uma grande festa de interação. A OPA fará uma apresentação diferente, que irá acompanhar um grande coro que surge da união de vários grupos de Araxá, para cantar músicas natalinas.

Há 11 anos é assim. O Festival tradicionalmente tem na grade artistas renomados, mas é reconhecido principalmente por abrir as portas para novos talentos e dar espaço e igualdade técnica a todos. “Fazemos questão de garantir uma estrutura que respeite a qualidade dos músicos e bailarinos que vão se apresentar. Nestes anos de festival vimos muitos talentos ganharem espaço até nacionalmente, após se apresentarem aqui conosco e, por outro lado, formamos plateia que aplaude e valoriza a arte produzida aqui na cidade”, diz Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.

Abertura

A solenidade de abertura do FestNatal 2019 é neste domingo (1) a partir das 19h no Teatro Municipal.

Se apresentam o Coral Canta o Natal (Maria Teresa – 50 vozes – Colégio São Domingos, Dom Bosco, Polivalente e Oratório), a OPA e o Coral Melodia. Na sequência o público acompanha uma apresentação de “mazurca”- uma dança tradicional de origem polaca – com alunos do Centro de Danças Kathak (CDK).

Teatro Municipal

O FestNatal tem até o dia 12 de dezembro uma série de atividades no Teatro Municipal.

Confira a programação:

Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA , por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio da máster da CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Rio Branco Petróleo, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.

Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Teatro Municipal + Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes