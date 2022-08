Filarmônica de Minas Gerais faz concerto gratuito em Araxá

A Filarmônica de Minas Gerais,uma das iniciativas culturais mais bem-sucedidas do país, está em turnê pelo estado e chega a Araxá nos dias 5 e 6 de agosto para duas apresentações. No dia 5, às 15h30, alunos de escolas da região participam de um Concerto Didático no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Já no dia 6 de agosto, o concerto gratuito é aberto a todo o público e será às 20h, também no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Sob a batuta de José Soares, Regente Associado da Filarmônica, a Orquestra apresenta um repertório totalmente brasileiro, destacando a variedade de estilos e as influências das nossas raízes na música orquestral feita no país, com obras de Alberto Nepomuceno, Eleazar de Carvalho, Francisco Mignone, Gilberto Mendes, Guerra-Peixe, Lorenzo Fernandez e Carlos Gomes. As apresentações são gratuitas, sendo que a participação no Concerto Didático é para escolas selecionadas pela Prefeitura de Araxá.

Para o maestro José Soares, “as turnês estaduais da Orquestra reforçam nossa tradição de ampliar o acesso à música de concerto e conquistar novos públicos. É muito importante que um número cada vez maior de pessoas tenha a oportunidade de assistir à Orquestra”. Sobre o repertório, José Soares diz que “os mineiros e mineiras vão ficar encantados por ouvir obras de grande beleza e qualidade criadas por brasileiros”.

Álvaro Rezende, da área de Relacionamento com a Comunidade da CBMM, fala com entusiasmo que “Araxá será presenteada com as apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais nesta semana. Para nós, é uma honra proporcionar esse encontro entre o grupo sinfônico e a comunidade local. É mais uma forma de criar conexões entre as pessoas e os projetos que acontecem em diversas regiões do estado e do país. Sendo assim, convidamos todos para prestigiarem o concerto e se emocionarem com o repertório preparado especialmente para os araxaenses”.

O Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica, Diomar Silveira, lembra que “investir em Cultura é prova de compromisso com a qualidade de vida nas comunidades e, neste sentido, a CBMM é um exemplo para Minas e para todo o Brasil. Investir na Orquestra Filarmônica é fazer uma escolha por um projeto cultural de excelência, é unir-se ao Instituto Cultural Filarmônica, organização social gestora da orquestra, em seus esforços no sentido de possibilitar o acesso das pessoas à música sinfônica, para que elas se beneficiem de sua força unificadora e emancipadora. É uma alegria podermos, uma vez mais, levar a Filarmônica aos estudantes e à população de Araxá”.

Este projeto é apresentado pelo Ministério do Turismo e CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.

Este concerto conta com o apoio da Prefeitura de Araxá por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto.

José Soares, Regente Associado da Filarmônica

Natural de São Paulo, José Soares é Regente Associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, tendo sido seu Regente Assistente desde as duas temporadas anteriores. Venceu o 19º Concurso Internacional de Regência de Tóquio (Tokyo International Music Competition for Conducting 2021), recebendo também o prêmio do público. Iniciou-se na música com sua mãe, Ana Yara Campos. Estudou com o maestro Claudio Cruz e teve aulas com Paavo Järvi, Neëme Järvi, Kristjan Järvi e Leonid Grin. Foi orientado por Marin Alsop, Arvo Volmer, Giancarlo Guerrero e Alexander Libreich no Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Pelo Prêmio de Regência recebido no festival, atuou como regente assistente da Osesp na temporada 2018. José Soares foi aluno do Laboratório de Regência da Filarmônica e convidado pelo maestro Fabio Mechetti a reger um dos Concertos para a Juventude da temporada 2019. Atualmente, cursa o bacharelado em Composição pela Universidade de São Paulo.

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Concertos Didáticos – Araxá (MG)

5 de agosto – 15h30 – Teatro Municipal Maximiliano Rocha

Concerto gratuito para escolas previamente agendadas.

José Soares, regente

SILVA Hino Nacional

NEPOMUCENO Batuque

CARVALHO Tiradentes: Prelúdio 3º Ato

MIGNONE Congada

FERNANDEZ Batuque

GUERRA-PEIXE Mourão

GOMES Fosca

GOMES Guarani

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Turnê Estadual – Araxá (MG)

6 de agosto – 20h – Teatro Municipal Maximiliano Rocha

Concerto gratuito

José Soares, regente

SILVA Hino Nacional Brasileiro

NEPOMUCENO O Garatuja: Prelúdio

NEPOMUCENO Batuque

CARVALHO Tiradentes: Prelúdio do 3º Ato

MIGNONE Congada, Dança Afro-brasileira

MENDES Ponteio

GUERRA-PEIXE Mourão

FERNANDEZ Batuque

GOMES Fosca: Sinfonia

GOMES O Guarani: Protofonia

Informações: (31) 3219-9000 ou www.filarmonica.art.br

Sobre a Orquestra

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais foi fundada em 2008 e tornou-se referência no Brasil e no mundo por sua excelência artística e vigorosa programação. Conduzida pelo seu Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti, a Orquestra é composta por 90 músicos de todas as partes do Brasil, Europa, Ásia e das Américas. O grupo recebeu numerosos menções e prêmios, entre eles o Grande Prêmio da Revista CONCERTO em 2020 e 2015, o Prêmio Carlos Gomes de Melhor Orquestra Brasileira em 2012 e o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA) em 2010 como o Melhor Grupo de Música Clássica do Ano. O CD Almeida Prado – obras para piano e orquestra, com Fabio Mechetti e Sonia Rubinsky, lançado em 2020 pelo selo internacional Naxos em parceria com o Itamaraty, foi indicado ao Grammy Latino 2020. A premiação dada pela Revista Concerto teve como tema “Reinvenção na Pandemia” e destacou as transmissões ao vivo de concertos realizadas pela Filarmônica em 2020, em sua Maratona Beethoven, e ações educacionais como a Academia Virtual.

Suas apresentações regulares acontecem na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, em cinco séries de assinatura em que são interpretadas grandes obras do repertório sinfônico, com convidados de destaque no cenário da música orquestral. Tendo a aproximação com novos ouvintes como um de seus nortes artísticos, a Orquestra também traz à cidade uma sólida programação gratuita – são os Concertos para a Juventude, os Clássicos na Praça, os Concertos de Câmara e os concertos de encerramento do Festival Tinta Fresca e do Laboratório de Regência. Para as crianças e adolescentes, a Filarmônica dedica os Concertos Didáticos, em que mostra os primeiros passos para apreciar a música de concerto. Além disso, desde 2008, várias cidades receberam a Orquestra, de Norte a Sul, passando também pelas regiões Leste, Alto Paranaíba, Central e Triângulo.

A Orquestra possui 9 álbuns gravados, entre eles dois que integram o projeto Brasil em Concerto, do selo internacional Naxos junto ao Itamaraty, com obras dos compositores brasileiros Alberto Nepomuceno e Almeida Prado. O álbum de Almeida Prado, lançado em 2020, foi indicado ao Grammy Latino de melhor gravação de música erudita. A Sala Minas Gerais, sede da Orquestra, foi inaugurada em 2015, em Belo Horizonte, tornando-se referência pelo seu projeto arquitetônico e acústico e uma das principais salas de concertos da América Latina. A Filarmônica de Minas Gerais é uma das iniciativas culturais mais bem-sucedidas do país. Juntas, Sala Minas Gerais e Orquestra vêm transformando a capital mineira em polo da música sinfônica nacional e internacional, com reflexos positivos em outras áreas, como, por exemplo, turismo e relações de comércio internacional.