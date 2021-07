Fiscalização contra a Covid-19 interdita bar e dispersa lual com mais de 200 pessoas

A Fiscalização Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde interditou e multou um bar e dispersou um lual com mais de 200 pessoas neste fim de semana em Araxá. As ações ocorreram por descumprimento ao decreto municipal que objetiva frear o avanço da Covid-19 na cidade. Ao todo, 77 denúncias foram feitas nos últimos dias, sendo mais de 60% só no final de semana.

A interdição do bar aconteceu após denúncias recebidas pelo call center, sendo constatado in loco pessoas consumindo no local após o horário de funcionamento permitido. O estabelecimento foi multado em 50 UFPAs (Unidade Fiscal do Município de Araxá), o que equivale a R$ 2.807,50.

“Na madrugada de sábado para domingo, a equipe de fiscalização, Guarda Patrimonial e Polícia Militar dispersaram cerca de 200 pessoas em um lual próximo à Copasa. Ainda não foi possível identificar o responsável pelo encontro, não sendo aplicada nenhuma penalidade até o momento”, explica a coordenadora da Vigilância Sanitária, Marcella Teodoro.

O disque denúncia da Prefeitura de Araxá é o (34) 9 9257-1122.