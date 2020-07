Fliaraxa celebra os 70 anos da Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal Viriato Correa, de Araxá, comemora 70 anos em 2020, mantendo-se como referência em conhecimento, educação e cultura na cidade. E o Fliaraxá – Festival Literário de Araxá faz parte dessa história. No ano passado, foram doados mais de 800 livros de diversos gêneros e que contemplam literatura infantojuvenil e adulta. O objetivo é auxiliar na qualidade do acervo, como forma de incentivar a leitura.

A parceria entre a biblioteca e o Fliaraxá estende-se também na preparação do Festival. Desde a primeira edição, em 2012, o espaço fornece apoio à produção, funcionando também como uma referência de informações sobre o evento para o público. E, nesta edição, que está confirmada para se realizar no período de 28 de outubro a 1 de novembro, não será diferente.

As comemorações pelo centenário da Biblioteca também contemplaram duas importantes leitoras de Araxá. Uma foi a ganhadora do Concurso de Redação do Fliaraxá 2019, Ariana Emanuelly Silva, de 10 anos, que mora na zona rural e estuda na Escola Municipal Francisco Primo de Melo. E Carolina Helena Batista, de 16 anos, que foi a mais assídua leitora da Biblioteca no ano de 2014. Elas receberam, recentemente, uma cesta recheada livros e surpresas.

O Fliaraxá é patrocinado pela CBMM via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.