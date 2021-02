Fórum Comunitário esclarece situação de servidores da Educação que não tiveram contratos renovados

A Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta quarta-feira (24), um Fórum Comunitário para debater a situação dos servidores da Secretaria Municipal de Educação com contratos vencidos em dezembro de 2020 e que não foram renovados em 2021 pela Prefeitura de Araxá. O Fórum foi proposto pela vereadora Professora Leni (PT).

Além dos parlamentares, participaram da sessão a secretária Municipal de Educação, Zulma Moreira; a infectologista e representante do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, Jaqueline Ribeiro da Silva; o superintendente de Gestão Jurídica da Prefeitura, Jonathan Ferreira e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto), Hely Aires.

De acordo com Zulma, cerca de 70% dos servidores cujos contratos venceram no fim do ano passado já foram recontratados; o restante corresponde aos profissionais da Educação Infantil (4 meses a 3 anos de idade). “A Prefeitura está no processo de aquisição de uma plataforma de estudos para viabilizar o atendimento dessas crianças. Iremos contratar os professores adjuntos assim que os alunos voltarem para a escola”, explica.

A médica Jaqueline Ribeiro afirmou que quase todas as escolas públicas estão com os protocolos estabelecidos, mas o aumento dos casos exige cuidado no retorno às aulas, especialmente no caso dos alunos mais novos.

Hely Aires sugeriu uma ajuda de custo aos profissionais que aguardam a contratação, bem como a realização de um concurso para maior segurança e valorização da classe.

A propositora do Fórum, vereadora Professora Leni, considerou o encontro muito satisfatório e comemorou a participação da comunidade. “Muitas perguntas foram enviadas e eu percebi um esforço muito grande dos convidados em responder a população de forma clara”, destaca.

Devido à Pandemia, o Fórum não contou com a participação de público. Um número de WhatsApp foi disponibilizado para a comunidade enviar suas perguntas. Mais de 50 questionamentos foram enviados e respondidos pelos participantes.

Reuniões sem público

As sessões na Câmara estão sendo realizadas sem a presença de público em decorrência da Pandemia. A comunidade pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo canal da Câmara Municipal no YouTube (youtube.com/camaramunicipaldearaxa).