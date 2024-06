Fórum Internacional da ExpoQueijo Brasil abre inscrições

O Fórum Internacional de Produtos da Agroindústria e Agricultura Familiar da ExpoQueijo Brasil – Araxá Internacional Cheese Awards – está com inscrições abertas. Produtores, técnicos e interessados na área podem se inscrever por meio do site oficial do evento, na aba “O Fórum”. “Um link vai redirecionar o interessado a uma plataforma para que ele faça seu cadastro, que é bem simples e rápido. Vale lembrar que todas as atividades são gratuitas”, comenta Maricell Hussein, organizadora do evento.

O Fórum Internacional terá dois dias com palestras, oficinas e importantes momentos de debates. “A ideia é apoiar o desenvolvimento de produtores rurais da agricultura familiar, oportunizando conhecimento técnico, aperfeiçoado e moderno em todos os níveis da estrutura de trabalho e gestão do negócio”, ressalta.

Programação

28 DE JUNHO | SEXTA-FEIRA

8h – 9h | Abertura

– Gilson Sales – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa Minas Gerais);

– Frank Mourão Barroso – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG);

– Alessandro Souza – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae / MG);

– Carlos Caioca – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

– Maricell Hussein – Bonare Eventos;

– Anna Hussein – Bonare Eventos.

9h – 12h | Oficina: Influência do terroir na maturação de queijos artesanais: uma análise sensorial comentada

– Prof. Elmer Ferreira Luiz de Almeida – Instrutor técnico do SENAR MG;

– Grazia Mercalli – Tecnóloga em alimentos e mestra em Ciência da Preparação de Alimento pela Universidade Estadual de Milão.

29 DE JUNHO | SÁBADO

8h – 9h30 | Desafios e oportunidades para as Indicações Geográficas

– Dr. Riccardo Deserti – Diretor do Consorzio Parmigiano Reggiano e Presidente da Origine;

– Ricardo Boscaro de Castro – Analista de Agronegócio do Sebrae-MG; coordenador do Programa “Agentes Locais de Inovação” (ALI) em Indicações Geográficas e representante do Fórum Permanente de Indicações Geográficas de Minas Gerais;

– Jaqueline de Fátima Santos – Diretora de Comercialização e Mercados da Seapa-MG e representante do Fórum Permanente de Indicações Geográficas de Minas Gerais;

– Higor Freitas – Gerente Executivo da APROCAN, Secretário Executivo da Amiqueijo e Diretor Administrativo-Financeiro da Associação Brasileira de Indicações Geográficas (Abrig).

9h30 – 10h30 | Mesa Redonda (Debate).

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards tem reconhecimento e participação dos principais países produtores, atraindo a atenção da comunidade internacional, de especialistas e da imprensa. O encontro conta com uma grande estrutura montada no pátio principal e nos luxuosos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 27 e 30 de junho e se prevê que tenha um impacto positivo em diversas áreas, como o turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia e de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Bonare Eventos, em parceria com associações de produtores de queijos e apoio de todas as instituições de fomento do agronegócio, com destaque para o Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Superintendência Federal de Agricultura MG; Governo de Minas, por meio da Seapa e de suas vinculadas, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), ainda o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Sistema Ocemg e Prefeitura de Araxá.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards

Data: 27 e 30 de junho

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá. Rua Águas do Araxá, sem número – bairro Barreiro, Araxá (MG)

Mais informações e inscrições para o Fórum: www.expoqueijobrasil.com.br