Frio dá uma trégua e próximos dias serão de temperatura mais amena em Araxá

Nesta quarta-feira (4) o tempo se mantém frio, seco e estável em Minas Gerais. A temperatura mínima chega a 2ºC no Sul do estado, criando condições para geada na Serra da Mantiqueira. A máxima prevista é de 33ºC no Norte de Minas. A região de Araxá tem mínima entre 10ºC e 12ºC com máxima de 25ºC, sem possibilidade de chuva. A previsão é que o clima fique mais quente na cidade a partir da próxima terça-feira com máxima de até 30ºC.

Frio em 2021

Até a presente data, a menor temperatura de 2021, em Minas Gerais, foi -5,0ºC registrada no dia 20/07/2021 registrada em Maria da Fé no sul do estado, anteriormente a esse registro foi -4,5ºC em Monte Verde no dia 30/07/2021.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).