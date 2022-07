Fundação Cultural Calmon Barreto abre cadastramento para artistas que desejam participar de leis de incentivo

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) está com o Cadastro de Agente Cultural aberto para artistas de Araxá que desejam ingressar e participar de projetos ligados à instituição. O cadastro é um requisito para que os proponentes possam pleitear recursos em leis de incentivo à cultura em vigor no município.

Entre esses projetos, a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, diz que, em breve, será aberto novo edital para a Lei Calmon Barreto. “Este edital vai direcionar apresentações culturais para o final do ano, nas festividades do evento Neste Natal Seja Luz. Por isso, é importante que os artistas realizem seu cadastro e mantenham os dados atualizados. Com essas informações, buscamos também mapear quem são os artistas da cidade e quais atividades desenvolvem”, afirma.