Fundação Cultural Calmon Barreto abre inscrições para três editais da Política Nacional Aldir Blanc





A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) abre nesta sexta-feira (11), a partir das 20h, as inscrições para três editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. Os chamamentos oferecem 100 oportunidades distribuídas entre os editais Premiação de Trajetórias Culturais de Araxá; Fomento à Execução de Ações Culturais Descentralizadas; e Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura.

O valor total dos recursos do Ciclo 2 da PNAB é de R$ 809.718,36. Desse montante, R$ 769.232,00 são destinados aos três editais, enquanto 5% são reservados para os custos de operacionalização. Cada edital possui regras, público e endereço eletrônico específicos. As inscrições seguem até as 17h do dia 2 de outubro de 2026.

Premiação de Trajetórias Culturais

O edital de Premiação de Trajetórias Culturais vai reconhecer 90 trajetórias de agentes que atuam há pelo menos dois anos em Araxá. Serão concedidos dez prêmios de R$ 4.497,80 em cada um dos nove segmentos contemplados: artes cênicas; música; artes visuais; literatura, livro e leitura; povos tradicionais de matrizes africanas; segmento indígena; artesanato; produção cultural; e artes plásticas. O investimento total é de R$ 404.802,00.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, microempreendedores individuais, pessoas jurídicas e grupos ou coletivos sem CNPJ. A premiação reconhece trabalhos já realizados e não exige contrapartida, execução de projeto futuro ou prestação de contas sobre o uso do valor recebido. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Prosas (araxa-premiacao.prosas.com.br).

Fomento à Execução de Ações Culturais Descentralizadas



O Edital de Fomento às Ações Culturais Descentralizadas vai selecionar oito projetos de formação em artes integradas. Cada proposta receberá R$ 20.250,00, totalizando R$ 162 mil. As atividades deverão ser presenciais, gratuitas e realizadas em equipamentos públicos ou comunitários prioritários do município. Inscrições pelo link: (araxa-fomento.prosas.com.br).

Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura

O terceiro chamamento é destinado ao fomento de projetos continuados de Pontos de Cultura. Serão selecionadas duas propostas, com investimento de R$ 101.215,00 para cada uma, com valor total de R$ 202.430,00.

Podem participar entidades culturais privadas sem fins lucrativos, com CNPJ, sede em Araxá e pelo menos três anos de constituição e atuação cultural comprovada no município. A entidade também deve estar certificada como Ponto ou Pontão de Cultura ou obter a certificação até o prazo final da etapa de habilitação. Cada projeto terá duração de 12 meses e deverá contemplar ações de formação e educação cultural, mostra artística ou cultural, registro e divulgação. Inscrições pelo link: (araxa-tcc.prosas.com.br).

Inscrições e orientações

Os editais completos podem ser acessados no site da Fundação Cultural Calmon Barreto (fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br), na aba “Fomento à Cultura”, onde também estão disponíveis um tira-dúvidas com perguntas e respostas e uma cartilha com orientações sobre comunicação e uso de marcas.

Os três editais preveem ações afirmativas e reserva de vagas, conforme as regras de cada chamamento. Nos editais de Premiação de Trajetórias Culturais e de Fomento às Ações Culturais Descentralizadas, o agente também deve estar inscrito no Cadastro Municipal de Cultura (fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/agente).

De acordo com a coordenadora do Setor de Projetos da FCCB, Tatiana Mucci, os editais ampliam o fomento às atividades artísticas em Araxá. “A destinação dos recursos foi definida com a participação dos próprios agentes culturais durante escutas públicas realizadas em 2025. Com isso, artistas, produtores, grupos e entidades poderão ter suas trajetórias reconhecidas ou fortalecer suas iniciativas. É importante que o interessado leia com atenção cada ponto do edital. O Setor de Projetos está aberto para orientar a todos durante o período de inscrições”, afirma.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (34) 99313-0061. O atendimento presencial é realizado no Teatro Municipal de Araxá, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, mediante agendamento prévio pelo mesmo número.