Fundação Cultural Calmon Barreto empossa novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural





A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) deu posse aos novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá (CMPC) na quarta-feira (9). A cerimônia foi realizada na sede da instituição e marcou a instalação da nova composição para o biênio 2026–2028 e a eleição da Mesa Diretora. Ao todo, foram empossados 32 conselheiros, entre titulares e suplentes.

O CMPC reúne representantes do Poder Público e da sociedade civil, com presidência alternada entre os dois grupos a cada biênio. No atual mandato, o cargo será ocupado por um representante do Poder Público.

Durante a solenidade, uma comissão eleitoral formada por seis conselheiros conduziu a votação para os cargos da Mesa Diretora. A presidente da FCCB, Madalena Aguiar, foi eleita presidente do CMPC. Cristiane Gonçalves Pereira assumiu a vice-presidência, Raquel de Fátima Oliveira Souza foi escolhida como primeira-secretária e Cicilia Rezende Braga como segunda-secretária.

Segundo Madalena, o conselho possibilita a participação dos diferentes setores na elaboração das políticas públicas voltadas à área.

“O Conselho Municipal de Política Cultural é um espaço institucional de participação e representação, que reúne o Poder Público e a sociedade civil na discussão e construção das políticas culturais do município. Essa composição permite que os diferentes segmentos apresentem demandas, contribuam com propostas e participem das decisões relacionadas ao setor”, explica.



Mesa Diretora

Presidente: Madalena de Ávila Aguiar

Vice-presidente: Cristiane Gonçalves Pereira

Primeira-secretária: Raquel de Fátima Oliveira Souza

Segunda-secretária: Cicilia Rezende Braga

Conselheiros empossados

Representantes do Poder Público

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Dilse Aparecida Rosa

Suplente: Márcia Aparecida de Almeida

Secretaria Municipal de Ação Social

Titular: Cristiane Gonçalves Pereira

Suplente: Isa Eduarda Lima de Melo

Secretaria Municipal de Turismo

Titular: Kelly Ribeiro Marques Silva

Suplente: Marcus Paulo Nascimento Costa

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Titulares: Lorenzo França de Cavalini Bergmann e Diego Frederico Rosa

Suplentes: Diogo Figueiredo Castro e Ana Carolina Borges Luciano

Fundação Cultural Calmon Barreto

Titulares: Madalena de Ávila Aguiar, Leticia de Ávila Rosa Nogueira e Cicilia Rezende Braga

Suplentes: Raquel de Fátima Oliveira Souza, Patrícia Pinheiro Padovani Januário e Tatiana de Oliveira da Cruz Mucci

Representantes da sociedade civil

Artes Cênicas: Dança

Titular: Ítalo Guilherme Fernandes

Suplente: Gisleine Aparecida de Souza

Artes Cênicas: Teatro

Titular: Elaine Pontes

Suplente: Marcelo da Silva Adriano

Artes Visuais

Titular: Jaqueline Rodrigues Ribeiro Gomes

Suplente: Delvo Simões Borges Júnior

Artesanato

Titular: Adelina Rezende de Menezes

Suplente: Daniela Aparecida Reis Sant’Ana

Literatura, Livro e Leitura

Titular: Mariana Candini Bastos

Suplente: Maria Cármen Ávila de Paiva

Música

Titular: Ednei Ribeiro de Carvalho

Suplente: Marcio Luís de Paiva

Povos Tradicionais de Matriz Africana

Titular: Rafael Rodrigues de Paula

Suplente: Ronis Lucas Ribeiro e Silva

Produção Cultural

Titular: Daniel Kiyoshi Nacati

Suplente: Rita de Cássia Nessralla Fernandes

As vagas de titular e suplente destinadas à representação dos povos indígenas permanecem abertas