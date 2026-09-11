Fundação Cultural Calmon Barreto empossa novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) deu posse aos novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá (CMPC) na quarta-feira (9). A cerimônia foi realizada na sede da instituição e marcou a instalação da nova composição para o biênio 2026–2028 e a eleição da Mesa Diretora. Ao todo, foram empossados 32 conselheiros, entre titulares e suplentes.
O CMPC reúne representantes do Poder Público e da sociedade civil, com presidência alternada entre os dois grupos a cada biênio. No atual mandato, o cargo será ocupado por um representante do Poder Público.
Durante a solenidade, uma comissão eleitoral formada por seis conselheiros conduziu a votação para os cargos da Mesa Diretora. A presidente da FCCB, Madalena Aguiar, foi eleita presidente do CMPC. Cristiane Gonçalves Pereira assumiu a vice-presidência, Raquel de Fátima Oliveira Souza foi escolhida como primeira-secretária e Cicilia Rezende Braga como segunda-secretária.
Segundo Madalena, o conselho possibilita a participação dos diferentes setores na elaboração das políticas públicas voltadas à área.
“O Conselho Municipal de Política Cultural é um espaço institucional de participação e representação, que reúne o Poder Público e a sociedade civil na discussão e construção das políticas culturais do município. Essa composição permite que os diferentes segmentos apresentem demandas, contribuam com propostas e participem das decisões relacionadas ao setor”, explica.
Mesa Diretora
Presidente: Madalena de Ávila Aguiar
Vice-presidente: Cristiane Gonçalves Pereira
Primeira-secretária: Raquel de Fátima Oliveira Souza
Segunda-secretária: Cicilia Rezende Braga
Conselheiros empossados
Representantes do Poder Público
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Dilse Aparecida Rosa
Suplente: Márcia Aparecida de Almeida
Secretaria Municipal de Ação Social
Titular: Cristiane Gonçalves Pereira
Suplente: Isa Eduarda Lima de Melo
Secretaria Municipal de Turismo
Titular: Kelly Ribeiro Marques Silva
Suplente: Marcus Paulo Nascimento Costa
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Titulares: Lorenzo França de Cavalini Bergmann e Diego Frederico Rosa
Suplentes: Diogo Figueiredo Castro e Ana Carolina Borges Luciano
Fundação Cultural Calmon Barreto
Titulares: Madalena de Ávila Aguiar, Leticia de Ávila Rosa Nogueira e Cicilia Rezende Braga
Suplentes: Raquel de Fátima Oliveira Souza, Patrícia Pinheiro Padovani Januário e Tatiana de Oliveira da Cruz Mucci
Representantes da sociedade civil
Artes Cênicas: Dança
Titular: Ítalo Guilherme Fernandes
Suplente: Gisleine Aparecida de Souza
Artes Cênicas: Teatro
Titular: Elaine Pontes
Suplente: Marcelo da Silva Adriano
Artes Visuais
Titular: Jaqueline Rodrigues Ribeiro Gomes
Suplente: Delvo Simões Borges Júnior
Artesanato
Titular: Adelina Rezende de Menezes
Suplente: Daniela Aparecida Reis Sant’Ana
Literatura, Livro e Leitura
Titular: Mariana Candini Bastos
Suplente: Maria Cármen Ávila de Paiva
Música
Titular: Ednei Ribeiro de Carvalho
Suplente: Marcio Luís de Paiva
Povos Tradicionais de Matriz Africana
Titular: Rafael Rodrigues de Paula
Suplente: Ronis Lucas Ribeiro e Silva
Produção Cultural
Titular: Daniel Kiyoshi Nacati
Suplente: Rita de Cássia Nessralla Fernandes
As vagas de titular e suplente destinadas à representação dos povos indígenas permanecem abertas