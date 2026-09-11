Prefeitura de Araxá busca ampliação de recursos para atendimentos de Média e Alta Complexidade

A Prefeitura de Araxá participou, nesta quinta-feira (10), de reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, para tratar da ampliação dos recursos destinados ao custeio dos atendimentos de Média e Alta Complexidade (MAC) no município. A solicitação busca um aumento de quase 30% no teto financeiro destinado a esses serviços.

Atualmente, o teto MAC de Araxá é de aproximadamente R$ 18,1 milhões por ano. A Prefeitura pleiteia junto ao Ministério da Saúde um acréscimo de cerca de R$ 5 milhões anuais, com o objetivo de ampliar os recursos federais destinados ao município e adequar o financiamento à demanda pelos atendimentos de Média e Alta Complexidade realizados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o encontro, a demanda foi apresentada diretamente à área técnica do Ministério da Saúde. Também foram discutidos os procedimentos e encaminhamentos necessários para a análise da solicitação e o avanço das tratativas relacionadas à ampliação do teto MAC de Araxá.

Participaram da reunião o prefeito Robson Magela, o secretário municipal de Saúde, Sebastião Donizete de Souza, e a diretora do Departamento de Regulação Assistencial e Controle (DRAC/SAES/MS), Juliana Francisco Lujan.

Segundo o prefeito Robson Magela, a ampliação dos recursos é importante para acompanhar as necessidades da saúde no município. “Viemos ao Ministério da Saúde apresentar a realidade de Araxá e buscar esse aumento no repasse. A demanda pelos serviços de saúde é grande, e estamos trabalhando para ampliar os recursos e garantir melhores condições para atender a nossa população”, destaca.

O secretário municipal de Saúde, Sebastião Donizete de Souza, explica que o aumento do teto MAC é necessário para aproximar o financiamento federal das demandas atuais dos serviços de saúde do município. “Estamos buscando um incremento de aproximadamente R$ 5 milhões por ano. Esse reforço no teto MAC é importante para ampliar os recursos disponíveis para a Média e Alta Complexidade e dar mais condições para atender às demandas que temos hoje. A reunião também foi fundamental para alinharmos com a equipe técnica do Ministério os encaminhamentos necessários para avançar nessa solicitação”, afirma.

Santa Casa

Outra demanda relacionada ao financiamento da Média e Alta Complexidade é o pedido apresentado pela Santa Casa de Misericórdia de Araxá ao Ministério da Saúde. A instituição solicitou a incorporação de aproximadamente R$ 20,2 milhões ao teto financeiro, com destinação específica à própria Santa Casa.

De acordo com a solicitação, os recursos são necessários para o cumprimento das metas assistenciais pactuadas, a continuidade dos atendimentos de Média e Alta Complexidade prestados aos usuários do SUS e o fortalecimento da assistência hospitalar.