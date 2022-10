Fundação Cultural Calmon Barreto fecha parceria para ampliação de projetos culturais na Apac

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) fechou uma parceria com Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Araxá (Apac) para a ampliação dos projetos culturais na instituição. O acordo foi firmado durante uma visita da presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, na quarta-feira (19).

Atualmente, a Apac Araxá atende 118 recuperandos. Na instituição, os assistidos participam e são responsáveis por atividades ligadas à culinária, biblioteca, horta, marcenaria, artesanato, entre outras. Além disso, eles recebem aulas de cursos profissionalizantes e ensino regular (fundamental, médio e superior EAD). A parceria visa aumentar o leque de atividades na área cultural.

“Essa parceria é exatamente para oferecer oportunidades de cursos, oficinas, aulas de música e atividades ligadas à arte para ajudar na recuperação dessas pessoas. As aulas começam a partir de janeiro de 2023, mas ainda este ano, em dezembro, teremos um show do evento ‘Neste Natal Seja Luz’, que será realizado dentro da Apac. Além disso, a fundação realizou também a doação de vários livros para a biblioteca da instituição”, conta Cynthia.

Durante a visita, os recuperandos receberam de forma positiva a notícia da parceria. “É muito importante para a gente saber que existem pessoas preocupadas com a nossa recuperação, com a recuperação do ser humano. Agradecemos muito pela proposta de implantação dos projetos”, comemora o assistido Ezequiel Ferreira Lima.

“Para a Apac é muito importante fomentar parcerias juntos aos órgãos públicos para aumentar a possibilidade de oferecer mais atividades aos recuperandos. São várias engrenagens. Com certeza, essas aulas vão estimulá-los para que tenham mais oportunidades de acesso à cultura para saírem daqui sabendo ofícios e com uma visão diferente de quando chegaram”, ressalta o presidente da Apac, Ítalo Guimarães.