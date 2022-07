Fundação Cultural Calmon Barreto promove o 1° Festival de Artes Integradas entre 6 e 8 de julho

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realiza, de 6 a 8 de julho, o 1° Festival de Artes Integradas de Araxá. As atividades são gratuitas e acontecem no Teatro Municipal Maximiliano Rocha e no Museu Calmon Barreto e Memorial.

A programação conta com apresentações dos projetos de artes integradas aprovados no edital 002 da Lei Municipal Calmon Barreto 2 e de convidados especiais. Dança, teatro, contação de histórias, exibição de curta-metragem, batalhas de rimas, exposições artísticas estão entre as atrações.

“A ideia foi de buscar o que temos de melhor na produção artística da cidade, em vários segmentos, e transformar tudo isso em mais um evento para a comunidade. O festival veio para ficar. A partir de agora, ele fará parte do calendário cultural de Araxá. Por meio da Lei Calmon Barreto 2, captamos esses artistas e oferecemos, além do aporte financeiro, o apoio desde a apresentação do projeto até a execução no palco”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

No Teatro Municipal Maximiliano Rocha as atrações são abertas à comunidade a partir das 19h30. Já no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá, a programação é voltada para alunos da rede municipal.



Programação



06/07 – Quarta

Local: Jardim do Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá

• Fotografia na Escola, com Rodrigo Diniz

• Roda de Leitura ‘A Magia do Caminho’. Letícia Boaventura

Local: Teatro Municipal Maximiliano Rocha – a partir das 19h30

• Dança sobre Rodas – Araxá Dance Company

• Exibição do Curta-metragem ‘Um poema para Gael’

• Solta o Tamborzão – Matheus Tomaz (Matheuzin).

• Batalha de Rimas – Ariovaldo (Ari Marques).

07/07 – Quinta

Local: Jardim do Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá

• Projeto literário ‘Arte com Artes’, com José Otávio Melo

Local: Teatro Municipal Maximiliano Rocha – a partir das 19h30

• Clássicos da MPB – Alan Tannús

• Encanto – ‘A mágia da Dança – Raíra Paiva

• Verdades que Habitam em Mim – Valmir José

• Yulunga – Ana Karla Ferreira

• A Importância do Agora – Vitória Cristina

• H2 Danças Urbanas – Luis Fernando

• Metade de Mim é Amor e a Outra… – Gabriela Ramos

• Reflexos, o Outro Lado do Meu Eu – Tatiana Mucci

• Ritual: Bhaarateey Shaadee – Ana Cláudia Silva

08/07 – Sexta

Local: Teatro Municipal Maximiliano Rocha – a partir das 19h30

• Brincando com o Tempo – Rosana Loren

• Histórias Para Contar – Marly Borges

• Patuscadas e Presepadas em Pleno Festival – Giovani Valério

Exposições – 6, 7 e 8 de julho, das 8h às 22h

• Oldair Fialho – Foyer do Teatro Municipal

• ‘Asas para o Futuro’, de Carlos Alberto Valério – Entrada do Teatro Municipal