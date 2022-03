Fundação Cultural Calmon Barreto reabre o Cadastro de Agente Cultural para artistas de Araxá

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) reabriu o Cadastro de Agente Cultural para artistas de Araxá que desejam ingressar e participar dos projetos ligados à instituição. A inscrição é um requisito para que os proponentes recebam auxílio das leis de incentivo em vigor no município, além de mapear quem são os artistas da cidade.

Para realizar o cadastro, o agente cultural deve acessar o site da Fundação – (www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br) e clicar na aba ‘Cadastro Municipal de Cultura’. No formulário, devem ser informados dados pessoais, área de atuação primária e secundária, além do preenchimento de outros campos complementares.

“A partir do momento em que o artista está com o cadastro completo na fundação, ele pode participar das leis de incentivo. Então, é importante que todos eles, inclusive aqueles que já possuem o cadastro, atualizem as informações, caso necessário. É preciso que a área de atuação informada seja a mesma do projeto em que o agente deseja pleitear recursos”, ressalta a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

Para esclarecimento de dúvidas ou atualização de informações, o contato da FCCB é o contato é o (34) 9.9313-0061.