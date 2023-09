Fundação Cultural Calmon Barreto recebe o encerramento do projeto Um Pé de Cultura no Quintal da Literatura, nesta quinta

Trazer ao conhecimento dos alunos os costumes, o artesanato e as histórias das matrizes indígenas e africanas. Com este objetivo, o Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação desenvolveu em todas as escolas do Município o projeto Um Pé de Cultura no Quintal da Literatura. A conclusão das atividades acontece nesta quinta-feira (28), às 18h, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB).

A programação é aberta à comunidade e contará com apresentações de expressão corporal, música, oficinas de turbantes e boneca abayomi e a exposição de máscaras ligadas ao tema de estudo, que foram confeccionadas pelos alunos. Cerca de 5.500 estudantes da Rede Municipal estiveram envolvidos na produção dos materiais.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Incentivo à Leitura, Dilse Rosa, o objetivo do projeto foi promover aos alunos uma imersão cultural. “A culminância do projeto trata-se de um trabalho que teve início no mês de agosto, onde os alunos tiveram que pesquisar sobre as culturas afro e indígenas, com a máxima de que é preciso conhecer para respeitar. Nós trabalhamos com o apoio da literatura, onde tivemos um olhar mais especial pelas artes produzidas por estes povos”, ressalta.

“Na programação, os alunos das Escolas Municipais Dona Gabriela e Dr. Eduardo Montandon encenarão histórias. Já a mostra de artesanato, trará as máscaras que crianças do 1° ao 5° ano confeccionaram no âmbito escolar. Haverá ainda um momento de homenagem a 14 pessoas da cidade, ligadas aos movimentos de estudo, que são referências na área da leitura”, complementa Dilse.

A realização do evento conta com a parceria da FCCB, por meio da Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo”, e do Centro de Referência da Cultura Negra.